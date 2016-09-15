Историю золотодобычи расскажут в уральском музее, реконструированном за 30 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Историко-географический музей открылся в Ивделе в Свердловской области после реконструкции стоимостью более 30 млн рублей. Посетители музея смогут узнать об истории золотодобычи и лесозаготовки, сообщили в четверг в департаменте информационной политики губернатора.

"Реконструкция историко-этнографического музея в Ивделе полостью завершена. В общей сложности на выполнение работ было затрачено более 30 млн рублей - это средства из областного и местного бюджетов, а также из фонда губернаторских программ Свердловской области. На сегодняшний день осуществляется переезд музейных фондов из временного помещения", - сказали в департаменте.

По словам заместителя министра культуры Свердловской области Галины Головиной, открытие музея сыграет роль в повышении туристического потенциала муниципалитета и в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

"Мы долго шли к открытию, работы велись на протяжении пяти лет, за это время накопилось много экспонатов, которые старый музей уже не может вместить. Ивдель - это ворота Свердловской области, город, который находится на расстоянии более 500 км от Екатеринбурга, и через который проходит Ханты-Мансийская трасса. Здесь будет рассказана история золотодобычи, лесозаготовки, история народа манси", - приводит департамент слова заместителя председателя Законодательного собрания Свердловской области Анатолия Сухова.

Ивдельский историко-этнографический музей был основан в 1928 году. В 1973 году музею было передано здание, построенное еще в 1847 году для управляющего золотыми приисками.