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Новый сервис на Урале позволит абитуриентам узнавать о местах в колледжах

Новости Урала
15 сентября, 15:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС
Абитуриент может обратиться в приемную комиссию колледжа своего города, но если там мест нет, то специалист комиссии может проверить, в каких учебных местах места есть
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Новый информационный сервис, впервые запущенный в Свердловской области в 2016 году, позволит абитуриентам оперативно узнавать о наличии свободных мест в колледжах, если в учебном заведении, куда они ранее подали документы, их нет. Об этом сообщил начальник отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин.

"Нам удалось запустить информационную систему, которая позволяет любому работнику приемной комиссии техникума или колледжа узнать о том, как идет набор во всех колледжах в регионе. Это очень актуально для Свердловской области. Например, абитуриент может обратиться в приемную комиссию колледжа своего города, но если там мест нет, то специалист комиссии может проверить, в каких учебных местах места есть и посоветовать абитуриенту подать документы туда", - уточнил Корягин в ходе выступления на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По данным свердловского министерства образования, абитуриентская кампания на Среднем Урале продолжается. "Учебные заведения продолжают принимать студентов, например, по ряду бакалаврских программ и большинству направлений магистратуры", - отметил Корягин.

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