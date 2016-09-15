Новый сервис на Урале позволит абитуриентам узнавать о местах в колледжах

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Новый информационный сервис, впервые запущенный в Свердловской области в 2016 году, позволит абитуриентам оперативно узнавать о наличии свободных мест в колледжах, если в учебном заведении, куда они ранее подали документы, их нет. Об этом сообщил начальник отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин.
"Нам удалось запустить информационную систему, которая позволяет любому работнику приемной комиссии техникума или колледжа узнать о том, как идет набор во всех колледжах в регионе. Это очень актуально для Свердловской области. Например, абитуриент может обратиться в приемную комиссию колледжа своего города, но если там мест нет, то специалист комиссии может проверить, в каких учебных местах места есть и посоветовать абитуриенту подать документы туда", - уточнил Корягин в ходе выступления на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
По данным свердловского министерства образования, абитуриентская кампания на Среднем Урале продолжается. "Учебные заведения продолжают принимать студентов, например, по ряду бакалаврских программ и большинству направлений магистратуры", - отметил Корягин.