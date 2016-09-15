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Российско-китайский центр 3D-технологий появится в новом технопарке Урале

Новости Урала
15 сентября, 16:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября./ТАСС
Речь идет о создании в "Университетском" центра компетенций аддитивных технологий с использованием китайского оборудования и опыта
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября./ТАСС/. Российско-китайский центр компетенций 3D-технологий появится в технопарке "Университетский" в Екатеринбурге. Для реализации будущих проектов инновационный центр и китайская компания Union-Tech Technology подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили ТАСС представитель китайского производителя.

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"Урал является ключевым регионом для нас. Мы надеемся совместно с технопарком "Университетский" и нашим партнером в регионе успешно продвигать технологии аддитивного производства. В рамках нашего сотрудничества мы планируем создать на площадке уральского технопарка центр компетенций аддитивных технологий с использованием нашего оборудования и нашего опыта", - сказал собеседник агентства, не уточнив точные сроки реализации проекта и объемы инвестиций.

Аддитивные технологии связаны с разработкой 3D-принтеров и изготовлением на них деталей для промышленности. Ранее ТАСС сообщал о том, что ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с технопарком также планируют работать в этом направлении.

О технопарке высоких технологий

Технопарк "Университетский" - крупнейший в регионе инновационный центр. Проект технопарка высоких технологий Свердловской области реализуется с 2013 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством.

Основной целью технопарка является создание условий для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности региона. Он сможет вместить до 1,5 тыс. резидентов, в том числе 700 высокотехнологичных. Как отметил генеральный директор технопарка Денис Скоморохов, инвестиции в проект составили около 1,1 млрд рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что на площадке технопарка также разместится Межрегиональный Центр компетенций (МЦК) для тренировочного полигона WorldSkills (чемпионата профессионального мастерства). В центре планируется готовить операторов станков с программным управлением, техников по композитным материалам, специалистов по аддитивным технологиям, робототехнике, мехатронике и еще по целому ряду специальностей.

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