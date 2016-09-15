Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Екатеринбурга попал в Книгу рекордов России, жонглируя работающей бензопилой

Новости Урала
15 сентября, 16:42 UTC+3
Трюк исполнялся с тремя предметами - монетой, мячом и работающей бензопилой
Материал из 1 страницы
Поделиться
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '01:07'}}
{{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '01:07'}}
{{qualityItem | uppercase}}
HD .mp4 Высокое качество
SD .mp4 Среднее качество
© Павел Ракевич/Тимофей Боченин

Житель Екатеринбурга Тимофей Боченин исполнил трюк с жонглированием тремя предметами с максимальной разницей в весе между собой. Он подбрасывал в воздух монету, мяч и работающую бензопилу. Трюк официально зарегистрировали в Книге рекордов России, об этом сообщил ТАСС сам жонглер.

12 июля Новости Урала
Уральский силач установил мировой рекорд на "Иннопроме", сдвинув "Белаз" на 1,75 м

"К рекорду готовился два года. Сначала было страшно, ведь бензопила должна быть включена. Чтобы не получить травм, мне нужно было много тренироваться. В начале использовал бензопилу без шин, потом постепенно заводил, чтобы привыкнуть к балансу и вибрациям", - сказал Боченин.

Согласно данным Книги рекордов России, трюк исполнялся с тремя предметами. "Это монета (6 г), мяч (112 г) и работающая бензопила (4 836 г). Разница между самым легким и тяжелым предметами - 806 раз. Тимофей Боченин жонглировал в течение 40 секунд", - указано в книге. "Сначала я несколько лет занимался в файер-клубе, а потом появилась мысль о рекорде. Подал заявку 27 июля в Книгу рекордов Гиннеса и в Книгу рекордов России", - сказал Боченин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Медведеву на день рождения картину "В цеху"
2
В Москве задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танк
5
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
6
Глава Росстата признал необходимость повышения пенсионного возраста
7
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
Темы дня
Реклама