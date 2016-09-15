Житель Екатеринбурга попал в Книгу рекордов России, жонглируя работающей бензопилой

Житель Екатеринбурга Тимофей Боченин исполнил трюк с жонглированием тремя предметами с максимальной разницей в весе между собой. Он подбрасывал в воздух монету, мяч и работающую бензопилу. Трюк официально зарегистрировали в Книге рекордов России, об этом сообщил ТАСС сам жонглер.

"К рекорду готовился два года. Сначала было страшно, ведь бензопила должна быть включена. Чтобы не получить травм, мне нужно было много тренироваться. В начале использовал бензопилу без шин, потом постепенно заводил, чтобы привыкнуть к балансу и вибрациям", - сказал Боченин.

Согласно данным Книги рекордов России, трюк исполнялся с тремя предметами. "Это монета (6 г), мяч (112 г) и работающая бензопила (4 836 г). Разница между самым легким и тяжелым предметами - 806 раз. Тимофей Боченин жонглировал в течение 40 секунд", - указано в книге. "Сначала я несколько лет занимался в файер-клубе, а потом появилась мысль о рекорде. Подал заявку 27 июля в Книгу рекордов Гиннеса и в Книгу рекордов России", - сказал Боченин.