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Филиал Белорусского НИИ нефти откроется на Урале

Новости Урала
15 сентября, 16:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября./ТАСС
Договоренности об этом будут достигнуты на VII Тюменском нефтегазовом форуме 21-22 сентября
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября./ТАСС/. Филиал Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти "БелНИПИнефть" появится в Тюмени, сообщил журналистам председатель комитета по инновациям Тюменской области Антон Машуков.

"Договоренности об открытии филиала будут достигнуты на VII Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет 21-22 сентября. В частности, будет подписан протокол о намерениях между правительством Тюменской области и Белорусским республиканским унитарным предприятием "Производственное объединение "Белоруснефть". У объединения есть лицензии в автономных округах (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа, которые входят в состав Тюменской области - прим. ТАСС) на добычу полезных ископаемых. Соответственно, белорусы планируют открыть свой филиал в Тюмени, чтобы осваивать и обустраивать месторождения в округах", - сказал Машуков.

По его словам, также на форуме будут достигнуты договоренности с партнерами из Белоруссии в области изучения и освоения месторождений углеводородного сырья.

Тюменский нефтегазовый форум пройдет 21-22 сентября. На данный момент для участия в мероприятии зарегистрировались более 800 участников из 26 городов 13 стран. Специалисты институтов РАН и РАЕН, российских и зарубежных научно- исследовательских центров представят более 130 научных докладов и презентаций, программой предусмотрено более 30 дискуссионных панелей и круглых столов. Ключевыми темами Тюменского нефтегазового форума станут вопросы инженерного образования и нефтегазовых технологий.

По данным Минприроды РФ, в ходе тематических секций будут рассмотрены значимые аспекты развития нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, такие, как поиск инновационных путей в решении вопросов сервисного обслуживания "старых" месторождений, введение налоговых инструментов для стимулирования отрасли и разработки инноваций, кадровое обеспечение будущего отрасли, а также развитие арктических и приарктических проектов.

Участие в форуме примет министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Ожидается, что в мероприятии также будут участвовать представители "Газпрома", "Роснефти", "Новатэка", "Сургутнефтегаза" и "Лукойла".

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