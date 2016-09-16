Пять человек, в том числе дети, пострадали в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Пять человек, из них четверо - дети, пострадали в ДТП на 8-м км Чусовского тракта в Свердловской области, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

"В пятницу в 08:00 по местному времени (06:00 мск) на 8 км Чусовского тракта произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Camry и Nissan Almera. В результате ДТП пострадали 5 человек, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, один из пострадавших - четырехлетний ребенок, который перевозился в бустере, не соответствующем росту и весу ребенка, получил тяжелейшие травмы и в состоянии комы доставлен в больницу. "Также травмы получили три подростка, двое из которых, исходя из характера травм, скорее всего, не были пристегнуты ремнями безопасности, находясь на заднем сиденье. Все пострадавшие госпитализированы", - добавили там.

По предварительным данным, водитель Toyota Camry, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Almera, в котором находились четверо детей. По словам очевидцев ЧП, водитель несколько раз совершал обгон, где данный маневр запрещен.