Древняя "обсерватория" эпохи бронзы впервые обнаружена на Южном Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили древнюю "обсерваторию" эпохи бронзы во время раскопок на Большом Синташтинском кургане в Челябинской области. По словам ученых, древние люди использовали этот объект как площадку для наблюдения за звездами и проведения ритуальных обрядов, сообщил корреспонденту ТАСС профессор Челябинского государственного университета (ЧелГУ), руководитель экспедиции Геннадий Зданович.

"При исследовании кургана и храмово-погребального комплекса на его территории был обнаружен интересный объект, который мы назвали церемониальной площадкой. На ней особым образом выстроены массивные камни, углубленные в землю. Мы предполагаем, что в древности этот уникальный объект предназначался для астрономических наблюдений и проведения ритуалов", - сказал собеседник агентства.

Археологи также обнаружили на территории объекта следы огня и погребения, в том числе и детские. "Это говорит о том, что здесь совершались какие-то особенные церемонии, о которых мы ранее не знали. Сейчас эту площадку исследуют астрономы из Днепропетровска (Украина), а также научные сотрудники из Пулковской обсерватории (Санкт-Петербург). Кроме того, этим объектом интересуются специалисты по почвам и палеострономии", - уточнил Зданович.

В дальнейшем ученые будут проводить исследования по определению точного возраста объекта. "На данный момент археологи уже относят объект к бронзовому веку - это рубеж III-II тысячелетия до н. э. Ранее на территории Урала не находили подобных объектов, именно этим и вызван интерес ученых разных направлений. Известно только то, что они предназначались для особых таинств, но пока такие объекты в полной мере не изучены ни историками, ни археологами", - пояснил профессор.