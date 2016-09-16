Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Древняя "обсерватория" эпохи бронзы впервые обнаружена на Южном Урале

Новости Урала
16 сентября, 9:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, сентября. /ТАСС
По словам ученых, древние люди использовали этот объект как площадку для наблюдения за звездами и проведения ритуальных обрядов
Материал из 1 страницы
© Геннадий Зданович/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили древнюю "обсерваторию" эпохи бронзы во время раскопок на Большом Синташтинском кургане в Челябинской области. По словам ученых, древние люди использовали этот объект как площадку для наблюдения за звездами и проведения ритуальных обрядов, сообщил корреспонденту ТАСС профессор Челябинского государственного университета (ЧелГУ), руководитель экспедиции Геннадий Зданович.

Смотрите также
Археологи обнаружили водочный завод XIX века в центре Челябинска

"При исследовании кургана и храмово-погребального комплекса на его территории был обнаружен интересный объект, который мы назвали церемониальной площадкой. На ней особым образом выстроены массивные камни, углубленные в землю. Мы предполагаем, что в древности этот уникальный объект предназначался для астрономических наблюдений и проведения ритуалов", - сказал собеседник агентства.

Археологи также обнаружили на территории объекта следы огня и погребения, в том числе и детские. "Это говорит о том, что здесь совершались какие-то особенные церемонии, о которых мы ранее не знали. Сейчас эту площадку исследуют астрономы из Днепропетровска (Украина), а также научные сотрудники из Пулковской обсерватории (Санкт-Петербург). Кроме того, этим объектом интересуются специалисты по почвам и палеострономии", - уточнил Зданович.

В дальнейшем ученые будут проводить исследования по определению точного возраста объекта. "На данный момент археологи уже относят объект к бронзовому веку - это рубеж III-II тысячелетия до н. э. Ранее на территории Урала не находили подобных объектов, именно этим и вызван интерес ученых разных направлений. Известно только то, что они предназначались для особых таинств, но пока такие объекты в полной мере не изучены ни историками, ни археологами", - пояснил профессор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
2
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
3
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
4
Сноуден: своим докладом американские законодатели принизили себя
5
Источник сообщил о возможных новых фигурантах в деле Захарченко
6
Таиланд депортировал россиянина Василия Смольникова
7
"Миллиарды в квартире сестры": что известно об аресте замглавы ГУЭБиПК МВД
Темы дня
Реклама