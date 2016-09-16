Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все рейсы, прилет которых задерживался из-за тумана на Урале, приземлились

Новости Урала
16 сентября, 10:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, сентября. /ТАСС
Ранее утром ТАСС сообщал о девяти задержанных рейсах, ссылаясь на онлайн-табло международного аэропорта Кольцово
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Все самолёты, прилёт которых задерживался из-за сильного тумана в Екатеринбурге, приземлились в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, сообщает пресс-служба международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург).

Ранее в пятницу ТАСС сообщал о девяти задержанных рейсах, ссылаясь на данные онлайн-табло Кольцово.

"На прилет у нас было задержано шесть рейсов, на вылет 14. Сейчас два самолета сели в Екатеринбурге, три в Челябинске и один в Тюмени. На вылет еще есть задержка в Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи", - пояснили в пресс- службе воздушной гавани, добавив, что в среднем задержка рейсов составила около двух часов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
2
При взрыве газа в Дижоне пострадали девять человек
3
"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков
4
В Новосибирске девочка умерла во время урока танцев в школе
5
СМИ: к расследованию дела Захарченко привлекли ФРС США
6
ЦБ назначил временную администрацию в Военно-промышленном банке
7
Военный суд рассмотрит дело Варвары Карауловой в октябре
Темы дня
Реклама