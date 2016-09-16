Все рейсы, прилет которых задерживался из-за тумана на Урале, приземлились

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Все самолёты, прилёт которых задерживался из-за сильного тумана в Екатеринбурге, приземлились в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, сообщает пресс-служба международного аэропорта Кольцово (Екатеринбург).
Ранее в пятницу ТАСС сообщал о девяти задержанных рейсах, ссылаясь на данные онлайн-табло Кольцово.
"На прилет у нас было задержано шесть рейсов, на вылет 14. Сейчас два самолета сели в Екатеринбурге, три в Челябинске и один в Тюмени. На вылет еще есть задержка в Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи", - пояснили в пресс- службе воздушной гавани, добавив, что в среднем задержка рейсов составила около двух часов.