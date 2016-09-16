Уральский литейщик ищет место для "неприкаянного" памятника Николаю II

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Уральский литейщик Иван Дубровин ищет место для установки памятника императору Николаю II, который сейчас хранится на складе в Свердловской области. Бюст последнему царю ранее украшал знаменитое "ленинское" село Шушенское в Красноярском крае. Сейчас создатель памятника предлагает установить его в Крыму.

"У памятника сложная судьба, он оказался никому не нужен. Сейчас он хранится в моей мастерской. И я был бы рад установить его в Крыму, в нашем новом регионе, где с императорской семьей связана богатая история", - отметил мастер. Добавив, что отправил властям полуострова письмо с предложением.

Одно из мест, по мнению Дубровина, где хорошо смотрелся бы бюст Николаю II - это Ливадийский дворец. "Это бывшая южная резиденция российских императоров. Прекрасный комплекс зданий конца XIX века, его посещает большое количество туристов. Памятник Николаю II вписался бы в общий внешний облик и был бы еще одним местом со своей интересной историей", - пояснил он.

Литейщик сообщил, что интерес к бюсту проявляют в Новокузнецке. "Однако пока никакой конкретики нет", - сказал Дубровин.

По его словам, несмотря на то, что Екатеринбург тесно связан с историей последних Романовых (в 1918 году Николая II и его семью расстреляли в Ипатьевском доме), предложений об установке на Урале пока нет.

Глаза в глаза с Лениным

История памятника Николаю II началась в 2009 году. "Водочный магнат" Виктор Иванов, который владел крупным заводом "Шушенская марка", решил установить памятник последнему царю. Место было выбрано не просто символическое, а парадоксальное. Село Шушенское знаменито тем, что сюда в 1897 году по указу Николая II был сослан Владимир Ульянов (Ленин). Здесь революционер прожил три года, сейчас работает музей-заповедник, на территории которого расположен легендарный шалаш, в котором Ленин ночевал во время охоты и рыбалки.

Тогда, водочный магнат Иванов говорил, что установит памятник царю-страстотерпцу, следуя "позывам души и сердца православного верующего гражданина России". "Торжественное открытие и освящение 500-килограмового бюста на высоком постаменте, где выгравированы выдержки из манифеста об отречении Николая II, состоялось 24 декабря 2010 года. Так получилось, что на одной площади села, друг напротив друга, стояли два памятника - императору и революционеру Ленину", - сказал Дубровин.

По его словам, Николай II и Владимир Ленин смотрели глаза в глаза друг другу недолго. Уже в 2012 году завод "Шушенская марка" перестал работать. В июле 2013 года арбитражный суд Красноярского края признал компанию банкротом по требованию основного кредитора - Восточно-Сибирского Сбербанка, в реестр требований кредиторов включено было более 1,5 млрд руб.

"Завод обанкротился, все имущество алкогольного завода ушло с молотка, в том числе и бюст царю. Я выкупил обратно свою работу и вернул бюст Николаю II обратно в Свердловскую область", - отметил Дубровин.

Иван Дубровин - известный уральский литейщик, автор десятка бронзовых скульптур, которые установлены по всей России. Одна из самых известных работ - это памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади в Екатеринбурге, скульптура Кирилла и Мефодия в Сургуте, Георгий Победоносец в Кургане, а также памятник, посвященный царским детям в монастыре Свердловской области, где были обнаружены останки императора Николая II и его семьи. Кроме того, в Балговещенске установлен его Пограничник с собакой, а в Мурманске - памятник Коту Семену, который прошел более 2 тыс. км, чтобы вернуться к хозяевам.