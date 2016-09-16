Признана законной сделка, ставшая основой дела на главу свердловского Минимущества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области признал законной сделку по приобретению в государственную собственность недвижимого имущества в Екатеринбурге, ставшего основанием для уголовного преследования главы регионального Министерства госимущества (МУГИСО) Алексея Пьянкова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

"Суд отказался признать недействительной эту сделку. Мотивировочная часть решения суда появится в течение пяти рабочих дней", - сказали в пресс-службе.

Согласно материалам, размещенным в картотеке дела Арбитражного суда Свердловской области, МУГИСО обратилось с иском к областной Распорядительной дирекции ведомства и к ООО "Производственная компания БСУ-Групп" о признании сделки по приобретению в государственную собственность недвижимого имущества в Екатеринбурге по адресу ул. Ленина 5 "с" недействительной. Имущество - особняк - выкупался в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Он мешал изменению инфраструктуры в этом районе, его выкупили, чтобы затем снести. По данным правоохранительных органов, данное здание было выкуплено по завышенной стоимости, что и стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Обыски и дела

Пьянкова, двух его заместителей Артема Богачева и Константина Никанорова, а также Андрея Анисимова и Владимира Владимирова задержали 26 апреля. По данным СК, они подозреваются в растрате 55 млн руб., получении взятки в 31,5 млн руб. и приобретении земельных участков по заведомо завышенной цене. В день задержания в свердловском Минимущества прошли обыски, были изъяты документы и системные блоки компьютеров.

В этот же день Пьянков провел брифинг, на котором заявил, что проверка деятельности ведомства проводится уже давно. По словам главы министерства, уголовные дела связаны с подготовкой земельного участка для проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

По данным источника ТАСС, до принятия решения о проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге стадион "Центральный" и территория вокруг него находились в частной собственности. Для начала строительства инфраструктуры к чемпионату необходимо было передать объекты в федеральную собственность, с этой целью совершались десятки сделок, в результате которых стадион сначала перешел в собственность Свердловской области, а затем в федеральную.

Возбуждение уголовных дел связано именно с этими сделками. Официально эту информацию не подтвердили. 28 июня Пьянков был отпущен из-под стражи и сейчас находится под домашним арестом.