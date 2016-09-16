Памятник Сталину в Сургуте облили красной краской

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Памятник Иосифу Сталину, который накануне был установлен в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), неизвестные в пятницу облили красной краской. Об этом ТАСС рассказал организатор установки, председатель югорского отделения российской общественной организации "Русский дух" Денис Ханьжин.

"Действительно, памятник облили красной краской. Мы планируем написать заявление в полицию по данному факту", - сказал он. "Кто (облил) будет устанавливать полиция, пока мы памятник отмывать не будем, так как это вещественное доказательство", - заметил он.

Как ранее сообщал ТАСС, 15 сентября в Сургуте незаконно был установлен бюст Сталина. Он расположился недалеко от места, где должен быть поставлен монумент репрессированным. Бюст Сталина был установлен незаконно, рядом комиссией по топонимике согласовано место для установки памятника репрессированным, на который сейчас собирают средства, сказала начальник управления информационной политики администрации Сургута Екатерина Швидкая.

В 2015 году аналогичная история произошла в Липецке, 8 мая неизвестная женщина ночью облила памятник Сталину розовой краской. Инцидент произошел на второй день после установки бронзового бюста. Факт порчи памятника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Через несколько часов бюст Сталина очистили.