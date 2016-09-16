Стрельба в Екатеринбурге показала необходимость реформы норм о необходимой обороне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Случай со стрельбой в цыганском поселке показал необходимость постепенной реформы законодательства в сфере необходимой обороны. Такое мнение на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС высказал преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев.

Сложности практики необходимой обороны

"На сегодняшний день институт необходимой обороны создан таким образом, что допускает определенные проблемы. Реформировать надо. Но на сегодняшний день более верного решения, чем то, что у нас есть у нас в 37 статье УК РФ ("Необходимая оборона"), нет", - сказал Сергеев.

По его мнению, обычно правоохранители возбуждают дело по более серьезному составу, а потом выясняется, что имела место необходимая оборона и происходит переквалификация на менее тяжкую статью. "Например, превышение необходимой обороны. Если это статья - оборона от посягательств, опасных для жизни - то вообще могут прекратить уголовное дело. Здесь вопрос в том, насколько грамотно правоохранительные органы могут установить все обстоятельства произошедшего", - отметил он.

Второй момент, который осложняет применение института необходимой обороны, по мнению Сергеева, это применение большого количества оценочных понятий, которые заложены в самом законе. "Для этого юристы нашли выход - разъяснение судебной практики, но, к сожалению, она не всегда однозначна. То есть проблемы больше в сфере квалификации и толкования", - уточнил юрист.

В случае с угрозой проникновения в жилище, как было при стрельбы в поселке, закон не оговаривает конкретный момент, когда можно начинать обороняться. "Момента пересечения порога в законе нет. Другой вопрос - объективное или субъективное восприятие ситуации. Необходимая оборона начинается с момента посягательства", - рассказал юрист.

Он добавил, что оборона может начинаться до нападения только в том случае, если нападающий уверен, что нападение будет в любом случае. "В свою очередь, необходимая оборона заканчивается, когда посягательство прекратилось, либо угрозы жизни нет", - сказал Сергеев.

Конфликт в поселке возник из-за недвижимости

Как рассказал корреспонденту ТАСС атаман хутора "Сергинский" Алексей Зубрин, друг одного из ключевых фигурантов стрельбы казака Олега Шишова, конфликт, который привел к событиями в поселке, начался гораздо раньше из-за квартиры. По его мнению, Дмитрий Пестриков (выступает со второй стороны конфликта - прим. ТАСС) является "черным риэлтором", целью которого была квартира семьи Дутовых. Такого же мнения придерживается и Олег Шишов.

По словам Шишова, к дому которого приехала группа людей, ранее ему никогда не приходилось обороняться таким образом. "Угроза была конкретная - кинуть гранату во двор. Мы вышли с оружием, чтобы те, кто к нам приехал, просто не попали в дом. Их надо было задержат перед воротами", - отметил Шишов.

Версию о квартирном вопросе также озвучивает и другой фигурант стрельбы - Алексей Дутов, от выстрелов которого, предположительно и погибли два человека. Как пояснил он ранее, цыган Дмитрий Пестриков и дочь Александра Дутова (оба участники стрельбы - прим. ТАСС) жили вместе в квартире, принадлежащей Дутовым. "В какой-то момент Алиса (дочь Александра Дутова и девушка Пестрикова - прим. ТАСС) предложили родителям отдать 500 тысяч рублей и уступить им квартиру", - сказал он, отметив, что Дутовы на это не согласились.

"Таким образом, Пестриков решил убить двух зайцев - расправиться с Олегом Шишовым, с которым у него произошел конфликт, тем самым, поднять авторитет в таборе и убрать владельца квартиры", - пояснил Дутов.

Однако следственные органы пока никак не комментируют причины конфликта.

Дело могут переквалифицировать

По мнению адвоката Олега Шишова Дмитрия Душкина, дело о стрельбе в поселке могут переквалифицировать на превышение необходимой самообороны в любой момент. "СК нам официально о переквалификации не сообщали, но это возможно в ближайшее время. Я считаю, что если СК выпустил официальный релиз на сайте, что видит признаки превышения необходимой самообороны, есть большая вероятность, что будет статья о превышении", - отметил он.

Душкин отмечает, что они будут отстаивать позицию о том, что была только необходимая оборона без превышения. "Почему? Тут очевидно: нападавшие стреляли первыми", - добавил адвокат.

Стрельба в цыганском поселке

Инцидент со стрельбой в цыганском поселке произошел вечером 3 сентября. По данным СК, в правоохранительные органы Ленинского района Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в частном секторе у дома по улице Депутатской неизвестный открыл стрельбу, в результате которой в больницу были доставлены девять пострадавших в возрасте от 17 до 34 лет. Двое из них (27 и 18 лет) впоследствии скончались в реанимации.

Как ранее сообщали участники конфликта, его причиной стала ссора между Олегом Шишовым и Дмитрием Пестриковым на семейном празднике.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца трех фигурантов дела Дмитрия Пестрикова, Янека Князева и Руслана Оглы, им было предъявлено обвинение в организации и участии в беспорядках. Олег Шишов находится под подпиской о невыезде.

На основании собранных доказательств, в том числе данных видеозаписей камер наружного наблюдения и показаний свидетелей, следствие рассматривает две версии произошедшего: межличностный конфликт и необходимая оборона лиц. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство двух лиц", "Незаконный оборот оружия" и "Организация и участие в массовых беспорядках". Также, по данным следствия, собраны доказательства, позволяющие полагать, что в действиях лиц, применивших оружие в отношении сообщников, приехавших на нескольких автомашинах, предварительно усматриваются признаки превышения пределов необходимой обороны (ч.1 ст.108 УК РФ).