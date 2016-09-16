Свердловскстат впервые зарегистрировал у агрария верблюда и ламу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября./ТАСС/. Свердловские интервьюеры во время сельхозпереписи впервые обнаружили верблюда и ламу в частном хозяйстве одного из аграриев. Ранее эти животные не регистрировались, сообщила корреспонденту ТАСС начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды территориального органа Федеральной службы государственной статистики Свердловскстат Марина Шакирова.
"Интервьюеры обнаружили, что один из жителей Верх-Нейвинского округа содержит у себя одного верблюда и ламу. По его словам, экзотические животные участвуют в праздничных событиях на территории области. Во время прошлой переписи, которая прошла в 2006 году, такие животные не регистрировались", - сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что в подсобных хозяйствах уральцев нашлись вьетнамские вислобрюхие и венгерские свиньи, пятнистые олени, пони и цесарки.
По словам Шакировой, на территории Свердловской области были отмечены случаи выращивания нехарактерных для региона растений. "Например, несмотря на суровые климатические условия региона, в хозяйствах населения и садоводческих товариществах респонденты рассказали, что выращивают абрикосы, персики, орехи - миндальный, фундук, грецкий, маньчжурский, а также черешню, виноград, смокву, ежевику и айву", - добавила она.
По данным регионального органа статистики, довольно часто уральцы выращивают дыни и арбузы. "А в Полевском городском округе переписчик обнаружил, что местный житель выращивает на своем участке белые грибы и рыжики", - резюмировала собеседница агентства.
Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС ректор Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ), академик РАН Ирина Донник, на данный момент еще рано говорить о промышленном производстве экзотических видов растений. "Для промышленных масштабов необходимы гибриды, которые были бы устойчивы к нашим климатическим условиям. Насколько мне известно, пока таких гибридов нет, на их выведение может потребоваться несколько лет. Поэтому пока это экзотика только для самих садоводов", - добавила академик.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись-2016 прошла с 1 июля по 15 августа. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в летний период затруднено, переписные мероприятия пройдут с 15 сентября по 15 ноября. В этом году в Свердловской области было обследовано 466 тыс. объектов.