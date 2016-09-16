Первый вице-губернатор Курганской области Пантелеев скончался в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Курганской области - руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ Олег Пантелеев скончался в пятницу в Москве на 65 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Олег Пантелеев родился 21 июля 1952 года в селе Житниковское Курганской области. С 1993 года был руководителем представительства региона при правительстве РФ. С 2014 года занимал должность первого заместителя главы Курганской области. Прощание состоится во вторник, 20 сентября, в Москве, отметили в пресс-службе главы Курганской области.