Одну из гимназий Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября./ТАСС/. Детей гимназии №37 Екатеринбурга в пятницу эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области оперативный комментарий получить не удалось. "Информация появится позже", - сказала собеседница агентства.