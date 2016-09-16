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Одну из гимназий Екатеринбурга эвакуировали из-за сообщения о минировании

Новости Урала
16 сентября, 15:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября./ТАСС
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, в пресс-службе ГУ МВД по области оперативный комментарий получить не удалось
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября./ТАСС/. Детей гимназии №37 Екатеринбурга в пятницу эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщают очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области оперативный комментарий получить не удалось. "Информация появится позже", - сказала собеседница агентства.

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