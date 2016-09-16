Первая в Югре детсадовская группа для слепых детей откроется в Нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Первая в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) группа для слепых детей откроется в детском саду №17, расположенном в Нижневартовске, сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС начальник дошкольного отдела городской администрации Татьяна Ревкова.
Она уточнила, что первый набор детей планируется начать в конце этого года.
"Нижневартовский детский сад №17 специализируется как дошкольное учреждение для детей с нарушением зрения. Впервые в нем откроется группа для тотально слепых ребят, для этого у нас уже практически все готово. Сейчас мы ждем специальные методические пособия для обучения, а также медицинские заключения о соответствующих показаниях от родителей этих ребят", - сказала Татьяна Ревкова.
Она также отметила, что в группе будут заниматься от 5 до 10 детей.
"Группа будет располагаться в здании детского сада, однако для нее будет предоставлено отдельное помещение", - уточнила собеседница агентства.
Ранее ТАСС сообщал, что в регионе к 2020 году будет создана сеть опорных центров для сопровождения детей с особенностями развития. По словам главы региона Натальи Комаровой, она будет состоять из нескольких крупных муниципалитетов, где сосредоточено наибольшее количество детей, нуждающихся в специальном сопровождении, отдельные центры начнут работать уже в этом году за бюджетный счет.
На базы опорных центров будут привлекать учреждения, в том числе частные, которые занимаются по определенным методикам с детьми с особенностями развития.