Дорожный фонд Югры вырастет почти на 1 млрд рублей по итогам 2016 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Доходы дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) увеличатся на 955,9 млн рублей в 2016 году в связи с ростом налоговых ставок на топливные акцизы и изменением правил начисления платежей за проезд тяжеловесного транспорта, сообщает администрация губернатора региона.

"В связи с увеличением налоговых ставок на акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла, дополнительный объем доходов бюджета дорожного фонда ХМАО-Югры в 2016 году планируется в размере 500 млн рублей. Кроме того, в 2016 году в дорожный фонд региона ожидается дополнительное поступление 455,9 млн рублей доходов в связи с изменением правил начисления платежей за проезд тяжеловесного автотранспорта", - говорится в сообщении.

Правительство региона решило выделить дополнительный объем субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Югры на софинансирование расходов местных бюджетов по строительству, реконструкции и ремонту дорог общего пользования. "Дополнительные доходы будут распределены муниципальным образованиям автономного округа с учетом их гарантийных обязательств об освоении средств в 2016 году на условиях софинансирования: 95% - бюджет автономного округа и 5% - местный бюджет", - цитирует департамент общественных и внешних связей округа главу управления дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры Валерия Фомагина.

Ранее стало известно, что бюджет Югры увеличился на 8,9 млрд рублей на 2016 год благодаря изменениям в федеральном законодательстве, в частности, росту ставок по акцизам на топливо и алкоголь.