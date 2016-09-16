Более 100 студентов из Челябинска пробежали эстафету Ассоциации студенческих спортклубов

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Более 100 студентов челябинских вузов приняли участие в эстафете - Всероссийском легкоатлетическом празднике, посвященном трехлетию Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК). Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя исполнительного комитета АССК России Ильдар Харисов.

"В честь дня рождения Ассоциации студенческих спортивных клубов России, а нам исполнилось три года, в Челябинске прошла эстафета - Всероссийский легкоатлетический праздник. В эстафете приняли участие 15 команд - 120 студентов челябинских вузов. В основном это учащиеся Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ)", - сказал собеседник агентства.

Во всероссийском легкоатлетическом празднике, кроме Челябинска, принимают участие еще семь городов: Ярославль, Сыктывкар, Пятигорск, Новосибирск, Оренбург, Краснодар, Владивосток, отметил Харисов. "В каждом из этих городов есть вуз, который стал победителем конкурса АССК на установку уличной спортивной площадки для подготовки к сдаче спортивных норм АССК. В Челябинске сертификат получил ЮУрГУ", - добавил заместитель председателя исполнительного комитета АССК России.

По словам Харисова, уличную спортивную площадку установят на территории ЮУрГУ в течение ближайших 30 дней. Все желающие смогут заниматься на ней спортом бесплатно. "На площадке площадью 15 на 15 м будут брусья, системы турников (в том числе спортивные снаряды для прыжков в длину и качания пресса. - Прим. ТАСС), рукоход, скамейки. Мы рассчитываем, что в год на ней будет заниматься спортом порядка 5-10 тыс. человек", - сказал он.

Общероссийская молодежная общественная организация "Ассоциация студенческих спортивных клубов России" - это сообщество активных студентов и аспирантов, которые стремятся сделать спорт доступным для каждого. Ассоциация была создана три года назад при поддержке президента РФ. У АССК две основные цели - развитие массового студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни. В Челябинской области в АССК входят шесть студенческих спортивных клубов общей численностью около 100 человек.