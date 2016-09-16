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Сообщение о минировании гимназии в Екатеринбурге оказалось ложным

Новости Урала
16 сентября, 17:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, сентября. /ТАСС
Сделавшего ложное сообщение ищут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании гимназии №37 в Екатеринбурге оказалось ложным, сказала в пятницу корреспонденту ТАСС заместитель руководителя пресс-службы свердловской полиции Нина Пелевина.

"Сообщение о минировании поступило в 13:43 мск. Незамедлительно в школу выехали сотрудники полиции и другие службы, чтобы проверить объект и прилегающие территории. Ничего опасного обнаружено не было. В 15:45 мск все мероприятия были закончены", - уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что сделавшего ложное сообщение об акте терроризма ищут.

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