Сообщение о минировании гимназии в Екатеринбурге оказалось ложным

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Сообщение о минировании гимназии №37 в Екатеринбурге оказалось ложным, сказала в пятницу корреспонденту ТАСС заместитель руководителя пресс-службы свердловской полиции Нина Пелевина.
"Сообщение о минировании поступило в 13:43 мск. Незамедлительно в школу выехали сотрудники полиции и другие службы, чтобы проверить объект и прилегающие территории. Ничего опасного обнаружено не было. В 15:45 мск все мероприятия были закончены", - уточнила собеседница агентства.
Она добавила, что сделавшего ложное сообщение об акте терроризма ищут.