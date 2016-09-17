Роспотребнадзор готов помочь установить причины отравления курсантов на Урале

Источник: перенос запуска "Союза МС-02" мог быть вызван неисправностью корабляКосмос 17 сентября, 19:39
Александр Калягин возмущен невыполнением обязательств организаторами фестиваля в КолумбииКультура 17 сентября, 19:35
Фетисов: сборная РФ имеет потенциал, за счет которого может прибавить на Кубке мираСпорт 17 сентября, 18:58
МИД РФ: Москва потребовала от Украины расследовать нападение на посольство в КиевеПолитика 17 сентября, 14:46
В Германии открылся ОктоберфестОбщество 17 сентября, 14:41
Партии отмечают открытость и конкурентность думской избирательной кампанииПолитика 17 сентября, 14:35
Бывшие биатлонистки Зайцева и Богалий посадили деревья в детском хосписе в БелоруссииСпорт 17 сентября, 14:30
Родионов: "Спартак" играет с огромным желанием и самоотдачей при КарререСпорт 17 сентября, 13:08
Стивен Сигал планирует снять фильм на СахалинеКультура 17 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готово помочь в проведении лабораторных исследований, необходимых для установления точной причины массового отравления курсантов Уральского юридического института Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Действительно, факт отравления курсантов зафиксирован. Эпидемиологическим расследованием занимается Центр санэпиднадзора МВД, который расположен при медсанчасти. Со своей стороны мы готовы оказать помощь в проведении лабораторных испытаний", - сказали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о поступившем сообщении о возможном массовом отравлении курсантов ведомственного вуза МВД. Курсанты жаловались на рвоту, недомогание и боль в животе. 19 человек доставлены в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию непонятного происхождения, еще 35 курсантов остаются под наблюдением врачей.
Проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре.