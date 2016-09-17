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Роспотребнадзор готов помочь установить причины отравления курсантов на Урале

Новости Урала
17 сентября, 15:29 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, сентября. /ТАСС
В ведомстве подтвердили сам факт отравления
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готово помочь в проведении лабораторных исследований, необходимых для установления точной причины массового отравления курсантов Уральского юридического института Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Действительно, факт отравления курсантов зафиксирован. Эпидемиологическим расследованием занимается Центр санэпиднадзора МВД, который расположен при медсанчасти. Со своей стороны мы готовы оказать помощь в проведении лабораторных испытаний", - сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о поступившем сообщении о возможном массовом отравлении курсантов ведомственного вуза МВД. Курсанты жаловались на рвоту, недомогание и боль в животе. 19 человек доставлены в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию непонятного происхождения, еще 35 курсантов остаются под наблюдением врачей.

Проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре.

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