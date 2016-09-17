Роспотребнадзор готов помочь установить причины отравления курсантов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готово помочь в проведении лабораторных исследований, необходимых для установления точной причины массового отравления курсантов Уральского юридического института Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Действительно, факт отравления курсантов зафиксирован. Эпидемиологическим расследованием занимается Центр санэпиднадзора МВД, который расположен при медсанчасти. Со своей стороны мы готовы оказать помощь в проведении лабораторных испытаний", - сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила о поступившем сообщении о возможном массовом отравлении курсантов ведомственного вуза МВД. Курсанты жаловались на рвоту, недомогание и боль в животе. 19 человек доставлены в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию непонятного происхождения, еще 35 курсантов остаются под наблюдением врачей.

Проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре.