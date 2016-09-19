Норовирус стал причиной отравления 70 курсантов института МВД на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Норовирус второго типа стал причиной отравления 71 курсанта Уральского юридического института Министерства внутренних дел РФ. Об этом сообщили в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга. Сейчас в инфекционном отделении больницы №40 находятся 18 человек.

"Диагноз "кишечная инфекция" поставлен 71 курсанту. Восемнадцать из них госпитализированы, еще 52 находятся в удовлетворительном состоянии - они в настоящее время получают лечение амбулаторно в общежитии института, где гражданские медики совместно с медработниками системы МВД развернули мобильный госпиталь. Средний возраст заболевших - 18-21 год, среди них есть как юноши, так и девушки", - сказали в управлении.

По первым результатам, поступившим к медикам, причиной заболевания курсантов института МВД стал норовирус второго типа.

Как ранее сообщал ТАСС, прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с отравлением курсантов Уральского юридического института Министерства внутренних дел РФ. Сообщение об инциденте поступило утром 17 сентября. Курсанты жаловались на рвоту, недомогание и боль в животе. 19 человек были доставлены в больницу с подозрением на острую кишечную инфекцию непонятного происхождения. Прокуроры выяснят, соблюдали ли нормы санитарно- эпидемиологического законодательства сотрудники пищеблока, будут проверены договоры поставки продуктов, проведены необходимые анализы и опрошен персонал столовой, отметили в прессслужбе.