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Избирком: наблюдатели от справороссов нарушали в Челябинской области закон о выборах

Новости Урала
19 сентября, 9:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 19, сентября. /ТАСС
Нарушения зафиксированы на участках №459 в городе Чебаркуль и на участке №2077 в Челябинске, там, по словам председателя регионального избиркома были потеряны голоса избирателей
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели от партии "Справедливая Россия" в единый день голосования, 18 сентября, массового нарушали в Челябинской области закон о выборах, сообщил в понедельник журналистам председатель региональной избирательной комиссии Алексей Фартыгин.

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© Максим Шеметов/ТАСС, архив
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"Наблюдатели от партии "Справедливая Россия" массово нарушали закон на избирательных участках, куда пришли с бейджами с символикой партии. Это не очень хорошая практика, так как есть требования закона, в котором сказано, что на бейдже должно быть указано только наименование партии. Все наблюдатели эти требования выполнили, а они почему-то решили скреативить", - сказал Фартыгин.

По его словам, было нарушение и на участке № 459 в городе Чебаркуль. Там, по словам председателя регионального избиркома, потеряли 13 голосов избирателей. "Это произошло из-за того, что на избирательных бюллетенях не была проставлена печать территориальной избирательной комиссии, данные бюллетени признаны неустановленной формы", - сказал Фартыгин.

Еще одно нарушение было зафиксировано в Челябинске на участке № 2077, где потеряли 17 голосов избирателей. "Все эти ситуации разбирали. Неоднократно акцентировали внимание на том, что как бы избиратель не хотел проголосовать, ему нужно вернуться на участок и снова включить себя в реестр, получить выписку. Но, к сожалению, такая ошибка была, и 17 голосов избирателей мы потеряли", - сказал Фартыгин.

Он также сообщил, что поступала информация о незаконной агитации. "Полиция проводила мероприятия по данным фактам, на нарушителей были составлены административные протоколы", - сказал председатель челябинского избиркома, не уточнив, сколько было оштрафовано нарушителей, и на какие суммы.

По официальным данным, в выборах в Госдуму в регионе принимали участие 14 политических партий, 45 кандидатов- одномандатников; на выборах местного самоуправления зарегистрировано 504 кандидата (262 от политических партий, 242 самовыдвиженца - прим. ТАСС). В области работают наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и от Миссии наблюдателей СНГ.

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