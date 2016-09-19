Воевавший на стороне боевиков в Сирии житель Урала получил четыре года колонии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Магнитогорска (Челябинская область), принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Сирии, к четырем годам лишения в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы в один год. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.
"Житель Магнитогорска был признан виновным по статье 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ". Решением Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска ему вынесено наказание в виде 4 лет лишения в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы в один год", - говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, с апреля по июнь 2015 года он принимал участие в действующем на территории Сирийской Арабской Республики НВФ. "Он прошел обучение по боевой, физической и тактической подготовке, занимался охраной территорий, находящихся под контролем антиправительственных вооруженных сил, осуществлял тыловое обеспечение формирования: закупал провизию, одежду, медикаменты, а также готовил пищу", - отметили в пресс-службе.