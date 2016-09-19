Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воевавший на стороне боевиков в Сирии житель Урала получил четыре года колонии

Новости Урала
19 сентября, 10:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС
По данным прокуратуры, с апреля по июнь 2015 года он принимал участие в действующем на территории Сирийской Арабской Республики НВФ
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Steven Senne, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Магнитогорска (Челябинская область), принимавшего участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Сирии, к четырем годам лишения в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы в один год. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Житель Магнитогорска был признан виновным по статье 208 УК РФ "Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам РФ". Решением Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска ему вынесено наказание в виде 4 лет лишения в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы в один год", - говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, с апреля по июнь 2015 года он принимал участие в действующем на территории Сирийской Арабской Республики НВФ. "Он прошел обучение по боевой, физической и тактической подготовке, занимался охраной территорий, находящихся под контролем антиправительственных вооруженных сил, осуществлял тыловое обеспечение формирования: закупал провизию, одежду, медикаменты, а также готовил пищу", - отметили в пресс-службе.

Смотрите также

Суд приговорил жителя Тюмени к 3 годам колонии за участие в НВФ в Сирии
Уроженец Кавказа задержан в Карелии по подозрению в вербовке местных жителей в ИГ
Суд заочно арестовал жителей Ямала, которые могли участвовать в НВФ в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
6
Дания заявила об участии в авиаударе по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зора
7
Гражданин РФ подозревается в изнасиловании около 100 женщин на территории Белоруссии
Темы дня
Реклама