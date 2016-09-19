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Российские медики предложили построить в Крыму технологичный кардиоцентр

Новости Урала
19 сентября, 13:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Речь идет о тиражировании в Крым проекта первого в России комплекса медучреждений кардиологического профиля "Город Сердца", строительство которого начнется в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российские медики предложили создать в Крыму современный кардиологический центр, аналогичный первому в РФ проекту "Город Сердца", который на данный момент реализуется в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС сообщил директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.

"В октябре в Екатеринбурге начнется строительство первого в России комплекса медучреждений кардиологического профиля, так называемого "Города Сердца". Но мы планируем тиражировать этот проект в Крым, там нужен такой кардиологический комплекс, который бы оказывал соответствующую квалифицированную помощь. Это предложение уже было озвучено и в администрации президента, вопрос находится на рассмотрении", - сказал Габинский.

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Его коллега, президент Российского кардиологического общества, главный кардиолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто также поддержал озвученную инициативу по строительству специализированного медицинского учреждения. "Крым является сложным регионом из-за большого числа больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ранее здравоохранение там не было приоритетом. Думаю, что сейчас надо брать все лучшие наработки, такие как уральский "Город Сердца", - добавил он.

Ранее ТАСС сообщал о том, что в Екатеринбурге реализуется проект по строительству "Города Сердца". По словам Габинского, он будет состоять из четырех корпусов, одним из которых станет действующий Уральский институт кардиологии. В других зданиях расположатся реабилитационный и диагностический центры, научно-исследовательский комплекс. Строительство будет финансироваться за счет государственно-частного партнерства.

Современные методы профилактики заболеваний сердца и разработки в области кардиологии будут обсуждаться в рамках Российского национального конгресса кардиологов - ежегодного форума для кардиологов и врачей смежных специальностей. В этом году он пройдет в Екатеринбурге с 20 по 23 сентября, в нем примут участие более 5 тыс. медиков из 30 стран. В программе форума - научные дискуссии и презентация новых разработок в области профилактики и лечения кардиологических заболеваний.

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