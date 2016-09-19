Кардиологи из США заинтересовались "коронарными" паспортами, созданными уральскими учеными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Кардиологи из США заинтересовались первым в мире проектом по внедрению "коронарных" паспортов, разработанных уральскими специалистами. В этом году данный проект был представлен на VII международной промышленной выставки "Иннопром-2016" в Екатеринбурге, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор "Уральского института кардиологии" Ян Габинский.

"Наши американские коллеги заинтересовались разработанными нами "коронарными" паспортами. Уральский проект будет продемонстрирован во время национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге. Там мы сможем более подробно рассказать о возможностях этой технологии", - сказал он.

Габинский пояснил, что в рамках научного форума будут презентованы и другие разработки уральских ученых. "Среди них - проект "Город Сердца" - комплекс медучреждений кардиологического профиля, которые будут построены в Екатеринбурге, а также портативный дефибриллятор весом 1,7 кг - наиболее безопасный и удобный в использовании прибор по сравнению со всеми существующими", - добавил он.

"Коронарный" паспорт представляет собой электронный документ, содержащий всю информацию о состоянии здоровья человека, полученную в ходе диспансеризации. По словам Габинского, паспорт даст возможность на момент исследования четко разделять пациентов на группы и давать им соответствующие рекомендации. Массовое введение паспортов позволит улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и выявлять такие болезни на более ранней стадии. Первыми паспорта смогут получить жители Свердловской области.

Современные методы профилактики заболеваний сердца и разработки в области кардиологии будут обсуждаться в рамках Российского национального конгресса кардиологов - ежегодного форума для кардиологов и врачей смежных специальностей. В этом году он пройдет в Екатеринбурге с 20 по 23 сентября, в нем примут участие более 5 тыс. медиков из 30 стран.