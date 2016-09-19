Кардиологи из США заинтересовались "коронарными" паспортами, созданными уральскими учеными

Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Яценюк: проект "Стена" на границе с Россией за 1,5 года выполнен на 12%Международная панорама 19 сентября, 13:42
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Кардиологи из США заинтересовались первым в мире проектом по внедрению "коронарных" паспортов, разработанных уральскими специалистами. В этом году данный проект был представлен на VII международной промышленной выставки "Иннопром-2016" в Екатеринбурге, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС директор "Уральского института кардиологии" Ян Габинский.
"Наши американские коллеги заинтересовались разработанными нами "коронарными" паспортами. Уральский проект будет продемонстрирован во время национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге. Там мы сможем более подробно рассказать о возможностях этой технологии", - сказал он.
Габинский пояснил, что в рамках научного форума будут презентованы и другие разработки уральских ученых. "Среди них - проект "Город Сердца" - комплекс медучреждений кардиологического профиля, которые будут построены в Екатеринбурге, а также портативный дефибриллятор весом 1,7 кг - наиболее безопасный и удобный в использовании прибор по сравнению со всеми существующими", - добавил он.
"Коронарный" паспорт представляет собой электронный документ, содержащий всю информацию о состоянии здоровья человека, полученную в ходе диспансеризации. По словам Габинского, паспорт даст возможность на момент исследования четко разделять пациентов на группы и давать им соответствующие рекомендации. Массовое введение паспортов позволит улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и выявлять такие болезни на более ранней стадии. Первыми паспорта смогут получить жители Свердловской области.
Современные методы профилактики заболеваний сердца и разработки в области кардиологии будут обсуждаться в рамках Российского национального конгресса кардиологов - ежегодного форума для кардиологов и врачей смежных специальностей. В этом году он пройдет в Екатеринбурге с 20 по 23 сентября, в нем примут участие более 5 тыс. медиков из 30 стран.