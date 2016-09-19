Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Департамент образования и науки Курганской области в 2017 году планирует создать группы по уходу за детьми студентов и преподавателей при местных вузах. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил заместитель руководителя ведомства, заведующий сектором взаимодействия с вузами и научными организациями Сергей Хрипунов.

"На 2017 год по предложению Департамента образования и науки предполагается отдельная статья в бюджете по созданию детских групп в вузах. Мы заложили в бюджет следующего года заявку на 1 млн рублей. Войдут они или нет туда - решится позднее", - сказал Хрипунов.

Он также сообщил, что вузам Курганской области предлагается создавать отдельные дошкольные учреждения - не как свое структурное подразделение, а как отдельную организацию, в которой вуз был бы учредителем. "Тогда из регионального бюджета мы могли бы их спокойно финансировать", - пояснил Сергей Хрипунов.

Проект без финансирования

Ранее Шадринский государственный педагогический университет (ШГПУ) в Курганской области уже пытался реализовать аналогичный проект, однако комната по уходу за детьми сейчас "простаивает" при вузе из-за отсутствия финансирования.

"Вот уже несколько лет у нас "простаивает" помещение, оборудованное под группу временного пребывания для детей студентов и сотрудников вуза, потому что у нас нет финансовой возможности продолжить реализацию проекта, который был запущен несколько лет назад. В свое время мы выиграли грант, оборудовали площадь, привлекли частного предпринимателя, который хотел организовать работу по уходу за детьми. Однако финансирования от региона не последовало, предприниматель этот не стал ждать у моря погоды и открыл свой частный садик в городе", - сказали корреспонденту ТАСС в университете.

Хрипунов подтвердил, что работа по реализации проекта в ШГПУ на данный момент приостановлена. "В вузе очень заинтересовались идеей создания комнаты временного пребывания на территории университета, уже начали работу: отремонтировали помещение, установили сантехнику, определились с кадровым составом. Сейчас у них встал вопрос по оснащению мебелью, реализация проекта пока немного приостановлена", - сообщил он.

В пресс-службе департамента отметили, что на данном этапе Шадринск ждет, когда обещанная поддержка из области придет. "Думаю, что в этом году группы не откроют, потому что на эти цели в бюджете деньги не заложены, а областной бюджет все-таки у нас дефицитный. Пока о дате открытия речь не шла", - сказала корр. ТАСС руководитель пресс-службы департамента образования и науки Курганской области Снежанна Трофимец.

Нужная группа

По данным местных властей, в Курганской области был проведен мониторинг, который показал, что наиболее востребованы группы по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста на базе вузов при КГУ и ШГПУ.

По словам Хрипунова, мониторинг принимал в расчет основные крупные вузы Зауралья - КГУ, ШГПУ и Курганскую государственную сельскохозяйственную академию (КГСХА). "В вузы был сделан запрос, по итогам которого Департамент выявил наиболее нуждающиеся в таких группах учебные заведения. Была проанализирована информация о количестве детей у студентов и сотрудников, проводился опрос - выявлено количество мест, которые будут востребованы при реализации проекта в конкретном вузе. Рассматривались дети до 3 лет, которые по каким-либо причинам не имеют место в детском саду", - сказал Хрипунов.

По его словам, мониторинг показал, что, например, КГСХА совсем не нуждается в таких учреждениях, "потому как в студенческом городке нет проблем с детскими садами, такая мера популярностью пользоваться не будет".

В КГУ всего три студента нуждаются в таких комнатах. "Мы даже не сможем заполнить группы. Но рассматривается вопрос о том, чтобы принимать детей горожан, что даже поможет частично решить проблему с детскими садами", - добавил Хрипунов. Он также сообщил, что на данный момент в КГУ идет обсуждение о возможности создания групп временного пребывания детей в вузе, но ШГПУ больше заинтересован в реализации проекта.

Ранее ТАСС сообщал, что 13 сентября президент России Владимир Путин одобрил предложения министерства труда и социальной защиты об организации в высших учебных заведениях комнат по уходу за ребенком, в которых студенты и работники могли бы оставлять детей под присмотром во время учебного процесса.