Легендарный заполярный город XVII века Мангазея стал символом Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Легендарный заполярный город XVII века Мангазея, руины которого ныне располагаются на территории Красноселькупского района, стал официальным символом Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В народном голосовании приняли участие более 600 жителей округа, сообщает пресс-служба правительство региона.

"В результате упорной борьбы самое большое количество голосов, а именно - более 125 тыс., набрала Златокипящая Мангазея. На втором месте - морской порт Саббета, затем - историческая территория "Лукоморье", памятник "Разведочная скважина" в Новом Уренгое и композиция "Мамонт" в Салехарде. Все эти пять объектов признаны символами Ямала. Образ древнего города восстановлен по описанием историков и легендам", - отметили в пресс-службе.

Инициаторами регионального проекта-конкурса "Символы Ямала" выступили Молодежное правительство ЯНАО и Центр развития гражданских инициатив регионов. В предварительном отборе приняли участие 44 символа - исторические и природные памятники, архитектурные и инфраструктурные объекты. Из них 13 вышли в полуфинал, голосование проходило в сети Интернет. "Идея выбрать символ Ямала получил огромную поддержку ямальцев, около 600 тысяч голосов было отдано", - уточнили там.

Мангазея - первый русский заполярный город XVII века в Сибири, он располагался на реке Таз в месте впадения реки Мангазейки, ныне это территория Красноселькупского района ЯНАО. Основан по инициативе царской администрации - в качестве опорного пункта для продвижения русских вглубь Сибири, торговли и сбора податей. Действовал морской путь из Архангельска в Карское море до Мангазеи. Чуть позже появилось название "Златокипящая Мангазея" - из-за богатств этого края, прежде всего по пушнине и золоту.

В 1620 году по указу Михаила Романова плавание морским путем через Мангазею было запрещено под страхом смертной казни. Таким образом, административно Мангазея была закрыта и исчезла. Глухие отзвуки о существовании в древности Златокипящей Мангазеи остались в преданиях, легендах, устном творчестве и немногочисленных документах, похороненных в архивах.

В XX веке начались раскопки, установлено, что Мангазея состояла из кремля с внутренними постройками, гостиного двора, таможни, купеческих домов. Всего в городе было четыре улицы и свыше 200 жилых домов.