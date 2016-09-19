Олимпийский чемпион Чепиков сосредоточится в Госдуме РФ на проблемах с допингом в спорте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, который практически гарантировал себе место в Государственной думе РФ, в качестве депутата намерен заняться решением проблем с допингом в российском спорте. Об этом он сообщил ТАСС.

"Сейчас нужно на федеральном уровне выработать действенные механизмы борьбы с допингом. Этим я планирую заняться в Госдуме", - сказал спортсмен, который после обработки 93% протоколов лидирует в Березовском одномандатном округе с большим отрывом от конкурентов.

"Что касается Свердловской области, то у меня много наказов от избирателей, я их собирал на встречах и через агитационные сети. Буду работать над ними", - сказал Чепиков.

Он подчеркнул, что не будет переезжать в Москву из-за работы в Госдуме. "Екатеринбург мне близок, это мой родной город, у меня тут семья, пятеро детей. Да и как депутат- одномандатник, я должен больше времени проводить на своей территории. Буду работать вахтовым методом", - пояснил он.

По словам Чепикова, он выбрал политическую карьеру после завершения спортивной, так как видит для себя в ней больше возможностей для реализации, чем в тренерской деятельности. "Я чувствую, что у меня тут выше КПД. Здесь (в Свердловской области) нужно совершенствовать спортивную инфраструктуру, объекты, лыжероллерные трассы, училище олимпийского резерва", - подчеркнул Чепиков.

Чепиков - участник шести Олимпиад, завоевал две золотые олимпийские медали (1988 и 1994), дважды становился чемпионом мира (1989, 2006), первый российский обладатель Кубка мира. После завершения спортивной карьеры Чепиков в 2007 году стал главным тренером команды Уральского округа Внутренних войск МВД России, а уже в 2008 году получил мандат депутата свердловской областной думы. Три года спустя он стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области и в 2016 году решил побороться за место в Госдуме РФ от Березовского одномандатного округа.