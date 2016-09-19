Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийский чемпион Чепиков сосредоточится в Госдуме РФ на проблемах с допингом в спорте

Новости Урала
19 сентября, 18:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Спортсмен подчеркнул, что не будет переезжать в Москву из-за работы в Госдуме
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков, который практически гарантировал себе место в Государственной думе РФ, в качестве депутата намерен заняться решением проблем с допингом в российском спорте. Об этом он сообщил ТАСС.

"Сейчас нужно на федеральном уровне выработать действенные механизмы борьбы с допингом. Этим я планирую заняться в Госдуме", - сказал спортсмен, который после обработки 93% протоколов лидирует в Березовском одномандатном округе с большим отрывом от конкурентов.

"Что касается Свердловской области, то у меня много наказов от избирателей, я их собирал на встречах и через агитационные сети. Буду работать над ними", - сказал Чепиков.

Он подчеркнул, что не будет переезжать в Москву из-за работы в Госдуме. "Екатеринбург мне близок, это мой родной город, у меня тут семья, пятеро детей. Да и как депутат- одномандатник, я должен больше времени проводить на своей территории. Буду работать вахтовым методом", - пояснил он.

По словам Чепикова, он выбрал политическую карьеру после завершения спортивной, так как видит для себя в ней больше возможностей для реализации, чем в тренерской деятельности. "Я чувствую, что у меня тут выше КПД. Здесь (в Свердловской области) нужно совершенствовать спортивную инфраструктуру, объекты, лыжероллерные трассы, училище олимпийского резерва", - подчеркнул Чепиков.

Чепиков - участник шести Олимпиад, завоевал две золотые олимпийские медали (1988 и 1994), дважды становился чемпионом мира (1989, 2006), первый российский обладатель Кубка мира. После завершения спортивной карьеры Чепиков в 2007 году стал главным тренером команды Уральского округа Внутренних войск МВД России, а уже в 2008 году получил мандат депутата свердловской областной думы. Три года спустя он стал депутатом Законодательного собрания Свердловской области и в 2016 году решил побороться за место в Госдуме РФ от Березовского одномандатного округа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
8
В Екатеринбурге открывается выставка гравюр нью-йоркского художника о "мире будущего"
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийство
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
ВС Сирии: действие "режима тишины" сорвано боевиками
4
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
5
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
6
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
7
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
Темы дня
Реклама