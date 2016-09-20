Более двух тысяч рабочих мест создадут в Краснотурьинске в рамках ТОР

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Более двух тысяч новых рабочих мест создадут в городе Краснотурьинске Свердловской области, который по распоряжению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева стал территорией опережающего социально-экономического развития (ТОР). Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Принятое решение правительством РФ позволит создать более 2 тысяч новых рабочих мест в Краснотурьинске, привлечь в этот моногород дополнительные инвестиции, увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального образования", - отмечают в департаменте.

Сейчас в Краснотурьинске ведется реализация проекта по созданию индустриального парка "Богословский". "На данный момент предложения о намерениях поступили от 15 потенциальных резидентов с общим объемом инвестиций по заявленным проектам до 12 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в Краснотурьинске появится промышленный бизнес-инкубатор. Корпорация развития Среднего Урала готова проинвестировать проектирование и строительство быстровозводимых производственных помещений, которые в дальнейшем смогут арендовать представители малого и среднего бизнеса. Стоимость одного квадратного метра в месяц составит 100 рублей.

Впервые предложение о создании в Краснотурьинске ТОРа было озвучено свердловским губернатором на совещании с премьер-министром РФ в июле 2015 года, заявка в Минэкономразвития России была направлена в сентябре прошлого года. Запланированный объем инвестиций в проект до 2020 - 12 млрд рублей.

Одним из производств, которое разместится в технопарке, станет изготовление элементов каркаса для "Сухого". Строительство предприятия в "Богословском" начнется во втором квартале 2017 года, общий объем инвестиций составит 8 млрд рублей, в том числе 1,1 млрд рублей будет направлено на реализацию первого этапа производства.