ТМК: объем российского рынка труб для нефтедобычи в 2016 г. практически не изменится

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября /ТАСС/. Объем российского рынка труб для нефтегазодобычи по итогам 2016 года останется практически идентичным значению 2015 года и составит порядка 10 млн тонн. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора по техническим продажам и инновациям ПАО "ТМК" Сергей Чикалов во время пресс-брифинга, состоявшегося во вторник в рамках XXII международной научно-практической конференции "Трубы-2016".

"Российский рынок труб для нефтегазодобычи в целом последние два года практически не меняется. Его объем колеблется на уровне чуть менее 10 млн тонн. В 2017 году рынок, возможно, вырастет на несколько десятков тысяч тонн", - сказал он.

Свой прогноз Чикалов объяснил тем, что рынок уже прошел фазу активного роста. На пике объем составлял 10,8 млн тонн. "Сейчас спрос и предложение находятся в состоянии баланса", - отметил он.

XXII международная научно-практическая конференция "Трубы-2016" проходит в Челябинске 20-22 сентября. Ее проводят Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности и Фонд развития трубной промышленности при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по техническому регулированию, стандартизации и оценки соответствия. Основной темой конференции заявлены инновации и импортозамещение в трубной промышленности. В работе конференции принимают участие 279 представителей отрасли из нескольких стран мира.

ПАО "ТМК" является крупнейшим производителем стальных труб в России и входит в тройку глобальных лидеров трубного бизнеса, с 2009 года занимая первое место в мире по объемам отгрузки трубной продукции. Общий объем отгрузки труб в 2015 году составил 3,9 млн тонн.