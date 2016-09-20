Принят базовый сценарий развития Свердловской области до 2019 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Министры Свердловской области на заседании регионального правительства приняли среднесрочный прогноз социально-экономического развития на 2017-2019 год. Базовый вариант экономического развития Среднего Урала будет в основе расчета бюджета на 2017 год, а также плановый период 2018-2019 годов, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.
"Во вторник на заседании правительства региона был принят среднесрочный прогноз социально-экономического развития региона на 2017-2019 годы, он будет использоваться для расчетов бюджета на 2017 год и планового периода 2018-2019 года", - сказали в пресс-службе.
В основу сценария лег прогноз социально-экономического развития РФ на тот же период, разработанный Минэкономразвития России, а также динамика мировых цен на черные и цветные металлы. "Из трех вариантов сценариев был выбран базовый, характеризующийся умеренным ростом экономики в условиях сложившихся тенденций во внешнеэкономической ситуации с сохранением отставания в гражданских и среднетехнологичных секторах. Предполагается, что модернизация экономики будет идти темпами, в среднем незначительно превышающими уровень 2011-2015 годов", - уточнили в пресс-службе.
Свердловский министр экономики Дмитрий Ноженко прогнозирует, что индекс промышленного производства по итогам года не превысит 99% от данных прошлого года, при этом в первом полугодии этот показатель составлял 104,4%. "Также к 2019 году прогнозируется, что объем отгруженной продукции в промышленности составит порядка 2,15 трлн рублей, что примерно на 20% превысит показатель 2016 года", - отметили в пресс-службе.