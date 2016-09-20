Прокуратура Екатеринбурга проверяет расходование средств на ремонт дорог к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Прокуратура начала финансовую проверку реконструкции и ремонта улично-дорожной сети Екатеринбурга, который в 2018 году примет матчи чемпионата мира по футболу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила заместитель прокурора города Венера Курьякова.

"Мы начали проверку, которая была запланирована на второе полугодие 2016 года. В частности, будем смотреть, сколько и как были расходованы средства, выделенные на ремонт и реконструкцию дорог Екатеринбурга, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу", - сказала Курьякова, добавив, что проверка завершится в конце октября.

По ее словам, несмотря на то, что этим летом в Екатеринбурге началась масштабная реконструкция улично-дорожной сети, произошел спад жалоб от горожан на плохое качество дорог. "Были единичные обращения на небольшие нарушения. Массовых жалоб к нам не поступало", - отметила представитель прокуратуры Екатеринбурга.

Ройзман займется озеленением

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не удивлен данным прокуратуры о спаде жалоб на плохое качество дорог. По его словам, уральский мегаполис - один из немногих городов, где подготовка к ЧМ-2018 проходит без сбоев.

"В Екатеринбург постоянно приезжают комиссии из ФИФА, и мы - самый благополучный город по подготовке к Чемпионату мира 2018 года. У нас график идет с опережением. Есть вещи, за которыми я лично бы последил, например, за реконструкцией развязки Ленина - Московская, где часть сквера попала под вырубку. Меня это очень задевает", - сказал в беседе с корреспондентомТАСС мэр Екатеринбурга.

По его словам, в результате реконструкции развязки Ленина - Московская вырублено 2,4 га зеленых насаждений. Взамен вырубленным деревьям планируется высадить 3,7 га. Работы по озеленению, по словам Ройзмана, начнутся в 2017 году. "Моя задача - чтобы при любой реконструкции никак не страдали зеленые насаждения, думаю, что мы все сделали. У нас гораздо более благополучная ситуация, чем в других городах", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что большинство дорог Екатеринбурга реконструируются из местного бюджета. "Инвестиции обычно привлекают в бизнес-проекты, где есть возможность заработать. Реконструкция и ремонт дорог - не тот случай, поэтому рассчитывать приходится на себя, конечно, хотелось бы федеральные деньги. Думаю, мы их получим", - сказал Ройзман.

Не отказывается мэрия Екатеринбурга и от планов по строительству второй ветки метро. Тем не менее, по словам Ройзмана, реализовать задуманное городские власти к ЧМ-2018 вряд ли успеют, так как нет нужного финансирования.

"Вопрос о второй ветке метро поднимался неоднократно. Специалисты из Чехии и Китая предлагали свои проекты, но у города были 4 тяжелых года, когда поступательно начали снижать возврат НДФЛ, когда лишились денег, поэтому эти проекты пока остались на бумаге. Если у города появятся свои деньги, мы даже согласовывать ни с кем не будем, у нас все готово, есть проект метро по барселонскому типу. Крайняя западная точка - до улиц Металлургическая и до микрорайона Шарташский. Цена вопроса примерно 80 млрд рублей, чуть более 1 млрд евро", - сказал Ройзман.

Положительная оценка ОНФ и Шувалова

Важность строительства второй ветки метро в Екатеринбурге отмечают и в Общероссийском народном фонде. По словам главы свердловского отделения Жанны Рябцевой, этот проект планировали реализовать к ЧМ-2018. "Для Екатеринбурга важен вопрос со строительством второй ветки метро, особенно в преддверии трехсотлетия Екатеринбурга (в 2023 году). Если бы в рамках подготовки у нас появилась вторая ветка, то это было бы очень хорошо", - отметила Рябцева в беседе с корреспондентом ТАСС.

По ее словам, в городе сейчас не хватает общественного транспорта. Горожане в час пик длительное время ожидают прибытие автобусов, а в некоторых отдаленных частях Екатеринбурга есть вопросы по обеспечению транспортной доступности. "Но я думаю, что в рамках ЧМ-2018 по футболу этот вопрос будет урегулирован, потому что то количество транспорта, которое закуплено в рамках подготовки - его недостаточно, к мировому первенству по футболу это количество должно быть увеличено", - добавила Рябцева.

По ее словам, если говорить о реконструкции дорог, которая началась в Екатеринбурге в этом году к ЧМ-2018, то "была проведена большая работа". "Количество обращений в ОНФ по поводу некачественного ремонта дорог стало меньше, чем в прошлом году", - подчеркнула Рябцева.

Положительную оценку дорогам Екатеринбурга дал и первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, который 2 августа приезжал в город.

"В Екатеринбурге в порядке городская и дорожная сети, строительство и продажа жилья, сдача арендных площадей, развитие инфраструктуры аэропорта Кольцово, - сказал Шувалов. - Мы посмотрели, как строится фан-зона. По большому счету, в городе нет проблем, а те незначительные, которые были, устранят в кратчайшие сроки. Что касается объектов, находящихся в федеральной собственности в непосредственной близости к стадиону "Центральный", то мы подготовим решение о передаче их в областную собственность, об этом я доложу председателю правительства РФ".

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в настоящее время в Екатеринбурге выполнены работы по переносу инженерных коммуникаций, которые с другими объектами улично-дорожной сети города будут сданы под ключ в мае 2018 года.

Ученые в помощь

Помочь властям качественно реконструировать дороги Екатеринбурга к ЧМ-2018 готовы и ученые, которые сейчас изучают свойства уральской грязи. Исследования начались после того, как в этом году дорожное полотно города "уплыло" вместе с талой водой, а город, в буквальном смысле утонул в грязи, после чего Екатеринбург блогеры переименовали в Грязьбург.

Как сообщил ТАСС заместитель директора по научным вопросам Института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко, летом ученые приступили к работе на пяти специально созданных экспериментальных площадках. "Здесь они будут брать пробы осадочного материала и грунтов, изучать их состав, определять вклад источников в формирование загрязнения города. Работы будут продолжены и зимой", - сказал собеседник агентства.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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