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Власти Гуанчжоу планируют организовать прямое авиасообщение с Уралом и Сибирью

Новости Урала
20 сентября, 13:56 UTC+3 ГУАНЧЖОУ ГУАНЧЖОУ 20, сентября. /ТАСС
Окончательное решение будет принимать Южная авиакомпания, штаб-квартира которой находится в этом китайском городе
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© AP Photo/Alexander F. Yuan

ГУАНЧЖОУ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти китайского Гуанчжоу планируют организовать прямые авиарейсы в крупнейшие города Урала и Сибири. Об этом ТАСС сообщил руководитель международного отдела мэрии Гуанчжоу Лэй Вэйцзю.

Беседа состоялась в рамках пресс-тура в Китай, организованного генконсульством КНР в Екатеринбурге для сибирских и уральских журналистов. "Мы рассматриваем вопрос открытия прямых авиарейсов в города Сибири и Урала", - сказал он, не уточнив сроков. "Окончательное решение будет принимать Южная авиакомпания, штаб-квартира которой находится в Гуанчжоу, но мы работаем в этом направлении", - сказал представитель мэрии.

По его словам, открытие прямого сообщения будет способствовать развитию экономических связей между регионами и увеличению туристического потока. "Сейчас прилететь из Сибири и Урала к нам можно только через другие города, например Пекин и Москву. Открытие рейсов позволит значительно упростить перелеты, что укрепит наше сотрудничество", - сказал собеседник агентства.

Гуанчжоу активно сотрудничают с российскими регионами уже на протяжении ряда лет. В 2002 году Гуанчжоу и Екатеринбург стали городами-побратимами. За это время проведено много совместных событий в культурной и деловой сферах, в том числе обмен делегациями творческих коллективов, участие в выставках различной направленности. В консульский округ генконсульства КНР в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.

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