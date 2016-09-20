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В Челябинской области пройдет акция "Голубь мира"

Новости Урала
20 сентября, 14:39 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 20, сентября. /ТАСС
Во время мероприятия школьники и учителя запустят в небо тысячу белых бумажных голубей - символов мира
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Челябинское региональное отделение "Российского движения школьников" проведет акцию "Голубь мира", во время которой в небо выпустят тысячу белых бумажных голубей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Управления молодежной политики Министерства образования и науки Челябинской области.

"21 сентября Челябинское региональное отделение "Российского движения школьников" проведет в Челябинской области акцию - единый час духовности "Голубь мира". Акция пройдет на четырех пилотных площадках движения (в школе поселка Рощино, в школах номер 80 и 107 Челябинска и в школе номер 59 Магнитогорска - прим. ТАСС). Во время мероприятия школьники и учителя запустят в небо тысячу белых бумажных голубей - символов мира. Они привяжут бумажных голубей к воздушным шарам, и бумажные птицы взлетят под песню Исаака Дунаевского "Летите, голуби", - пояснили в пресс-службе.

Кроме этого, акция предполагает торжественные линейки, приуроченные к международному дню мира (21 сентября - прим. ТАСС). Школьникам расскажут не только про историю этой даты, но и напомнят о важности сохранения порядка и гармонии на планете, отметили в пресс-службе Управления молодежной политики министерства образования и науки Челябинской области.

Российское движение школьников работает в пилотных школах всех субъектов РФ с 1 сентября 2016 года. Создано 29 октября 2015 года указом президента РФ Владимира Путина. Движение предоставляет своим участникам возможность выбрать несколько направлений деятельности: "Личностное развитие", "Военно-патриотическое направление", "Гражданская активность" и "Информационно-медийное направление". В Челябинской области движение представлено в 13 пилотных школах проекта (всего в регионе работает 800 школ).

Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Каждый год 21 сентября ООН призывает все страны мира отказаться от проведения военных действий.

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