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В Екатеринбурге осудили мошенницу, похитившую у 30 человек 25 млн рублей

Новости Урала
20 сентября, 15:47 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 20, сентября. /ТАСС
Суд приговорил Елену Евсееву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице Елене Евсеевой, которая признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Суд приговорил Евсееву к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что Евсеева и еще один обвиняемый, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключали с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир, право собственности продавца на которые еще не было оформлено. При этом потерпевшие выплачивали ей от 30% до 45% стоимости квартиры.

"Действуя указанным образом, женщина с сообщником похитили денежные средства 30 граждан на общую сумму свыше 24,6 млн рублей", - отмечает ведомство.

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