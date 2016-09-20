Министр: участившиеся на Урале конфликты между ТСЖ и УК должны решать правоохранители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Правоохранители должны включаться в участившиеся в Свердловской области конфликты между управлявшими компаниями (УК) и товариществами собственников жилья (ТСЖ), вплоть до возбуждения уголовных дел. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее ТАСС сообщал, что жители многоквартирных домов в Екатеринбурге стали сталкиваться со случаями порчи общедомового имущества после того, как вышли из УК.

"Я считаю, что эта ситуация (конфликты) относятся к правовой плоскости, и здесь должны принимать меры правоохранительные органы, это перешло границы дозволенного. Необходимо возбуждать дела. В законодательстве все прописано, есть нюансы, но они не играют существенной роли", - сказал региональный министр.

По последним данным областного департамента государственного жилищного и строительного надзора, большинство жалоб от потребителей (32,79%) приходится на содержание общедомового имущества, также много жалоб (19,68%) поступают на оплату коммунальных услуг, еще уральцы (7%) жалуются на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Коммунальные конфликты Екатеринбурга

По словам руководителя одного из ТСЖ Екатеринбурга Виктора Великсарова, именно эти нарушение подтолкнули жителей дома по адресу: ул. Куйбышева, 48/7 выйти из состава управляющей компании Октябрьского района.

"После этого начались проблемы. Сначала неизвестные обрезали провода в шахте лифта, а затем залили пол в подъезде и лифте гудроном", - сказал Великсаров. По его словам, по данным фактам жильцы дома обращались в УМВД Екатеринбурга и участковому. Однако до вмешательства СМИ в эту историю в возбуждении уголовного дела екатеринбуржцам отказывали.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга не стали комментировать данный факт. Там лишь отметили, что по всем обращениям граждан всегда проводятся проверки, и принимаются решения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Также через суды выясняют отношения жильцы дома по адресу: ул. Черепанова, 12 Екатеринбурга с УК "Верх-Исетская". По словам жильцов многоэтажки, им не дают сформировать ТСЖ. Люди отмечают, что выйти из управляющей компании они решили после того, как с них незаконно стали взимать плату за замену стояков горячей и холодной воды.

Жильцы дома сообщили, что в 2012 году люди, представившиеся сотрудниками УК, предложили провести замену стояков горячей и холодной воды за счет средств федеральной программы и накоплений, которые находились на счете дома. Все согласились на данный ремонт. Однако в 2014 году в квитанциях появилась строка "Возмещения затрат на ремонт общедомового имущества".

Выясняя причины произошедшего, житель многоквартирного дома узнали, что в 2012 году якобы на собрании УК они дали согласие на займ более 6 млн рублей для проведения ремонтных работ.

Сейчас жильцы пытаются оспорить "липовое" постановление, а также сформировать ТСЖ. Однако пока им сделать этого не удается, так как, по мнению жильцов многоквартирного дома, им всячески препятствует УК. Корр. ТАСС неоднократно пытались связаться с управляющими компаниями, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации. Однако коммунальщики не идут на контакт с прессой и отказываются от комментариев.

Уголовное дело, как прецедент

Жильцам многоквартирного дома по адресу: Куйбышева, 48/7 в Екатеринбурге удалось добиться возбуждения уголовного дела. Однако это произошло только после того, как корр. ТАСС направил запрос на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова с просьбой проверить обоснованность отказов о возбуждении уголовного дела. В результате прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга инициировала возбуждение уголовного дела.

"В прокуратуру Октябрьского района Екатеринбурга 5 июля поступило обращение от информационного агентства ТАСС с просьбой проверить обоснованность отказов в возбуждении уголовного дела по фактам порчи неизвестными общедомового имущества в многоэтажном жилом доме, расположенном по адресу: ул. Куйбышева номер 48/7. По результатам проверок постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменены как незаконные и необоснованные, материалы были направлены с указанием о возбуждении уголовного дела в адрес начальника отдела полиции номер УМВД по Екатеринбургу", - сказано в ответе на запрос агентства.

В результате проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, конфликты между ТСЖ и УК случаются, но редко приводят к возбуждению уголовных дел.