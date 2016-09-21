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В Екатеринбурге могут установить солнечные батареи на остановках

Новости Урала
21 сентября, 8:41 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
На альтернативных источниках энергии уже работают несколько городских светофоров и пешеходных переходов с автономным освещением
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Автобусная остановка в Москве, в конструкции которой использованы солнечные батареи

Автобусная остановка в Москве, в конструкции которой использованы солнечные батареи

© ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга планирует установить солнечные батареи на городских остановочных комплексах, сейчас на альтернативных источниках энергии уже работают несколько городских светофоров и пешеходных переходов с автономным освещением, сообщил в среду корреспонденту ТАСС пресс-секретарь администрации Денис Сухоруков.

"В перспективе установка солнечных батарей на остановках города возможна. Этот вопрос обсуждался на последнем рабочем совещании по вопросу развития сети объектов с автономным освещением на солнечных батареях. Однако в настоящее время финансирование работ на эти цели не предусмотрено, но это одно из тех направлений, в котором город может развиваться дальше", - сказал собеседник агентства.

Батарея на два часа в сутки

По словам экспертов, из-за особенностей климата на Урале - малого количества солнечных дней и частых осадков, использование солнечных батарей будет выгодно лишь в том случае, если они будут служить вспомогательным элементом энергообеспечения. "Если батареи будут устанавливаться для освещения остановок на 2-3 часа в сутки, то это экономически выгодно. Если же будет круглосуточное обеспечение от этих фотоэлектрических систем, то стоимость энергии будет слишком высока", - пояснил корреспонденту ТАСС сотрудник кафедры атомных электростанций и возобновляемых источников энергии Уральского федерального университета (УрФУ).

Он также отметил, что солнечные батареи превосходят по показателям и другие виды альтернативных источников энергии. "Если сравнить фотоэлектрическую систему с дизельной электростанцией, которая также может быть использована в качестве электрического резерва, то данная система будет превосходить по экономическим показателям. Но одним из недостатков использования такого источника энергии является его хрупкая конструкция, поэтому систему нужно устанавливать на высоте или помещать ее под противоударное стекло, а аккумуляторы придется поместить в закрытый железный короб. Окончательные выводы о целесообразности применения технологии можно сделать после получения расчетов", - сказал собеседник агентства.

Приоритет экологии

Как уточнили в пресс-службе Межрегиональной распределительной сетевой компании Урала (МРСК Урала), среди ключевых преимуществ солнечных батарей - безопасность и экологичность. "Солнечные батареи позволяют заботиться о чистоте окружающей среды. Кроме того, данный вид альтернативных источников энергии является безопасным, что немаловажно при их использовании в местах пребывания людей", - добавили в пресс-службе.

По словам энергетиков, наиболее перспективно использовать солнечные батареи на Южном Урале, где количество световых дней выше по сравнению со Средним Уралом. "Мы рассматриваем возможность внедрения данного вида источников электроснабжения для повышения эффективности использования энергоресурсов. Специалисты электросетевой компании следят за последними разработками в сфере электроэнергетики", - резюмировали в пресс-службе.

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