Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумки

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Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумкиНовости Урала 21 сентября, 9:04
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, /ТАСС/. Бесхозная сумка стала причиной оцепления в среду здания в Екатеринбурге, где расположены генконсульства США, Великобритании, Венгрии и Украины, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе свердловской полиции.
Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что правоохранители оцепили здание генконсульств США, Великобритании, Венгрии и Украины.
"Здание, где расположены дипведомства, было оцеплено из-за бесхозной сумки. Опасности нет", - сказали в пресс-службе.