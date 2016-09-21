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Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумки

Новости Урала
21 сентября, 9:04 дата обновления: 21 сентября, 9:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября /ТАСС
По данным свердловской полиции, опасности нет
Материал из 1 страницы
Здание, где находится генеральное консульство Украины и генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге

Здание, где находится генеральное консульство Украины и генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге

© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, /ТАСС/. Бесхозная сумка стала причиной оцепления в среду здания в Екатеринбурге, где расположены генконсульства США, Великобритании, Венгрии и Украины, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе свердловской полиции.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что правоохранители оцепили здание генконсульств США, Великобритании, Венгрии и Украины.

"Здание, где расположены дипведомства, было оцеплено из-за бесхозной сумки. Опасности нет", - сказали в пресс-службе. 

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