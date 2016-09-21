Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумки

Здание, где находится генеральное консульство Украины и генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге © Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, /ТАСС/. Бесхозная сумка стала причиной оцепления в среду здания в Екатеринбурге, где расположены генконсульства США, Великобритании, Венгрии и Украины, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе свердловской полиции.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что правоохранители оцепили здание генконсульств США, Великобритании, Венгрии и Украины.

"Здание, где расположены дипведомства, было оцеплено из-за бесхозной сумки. Опасности нет", - сказали в пресс-службе.