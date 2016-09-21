Тюменские предприятия поставят импортозамещающую продукцию на 16 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 21 сентября./ТАСС/. Восемнадцать предприятий Тюменской области заключили более 230 контрактов на поставку импортозамещающей продукции почти на 16 млрд рублей за вторую половину 2015 года и первую половину 2016 года. Об этом сообщил в среду глава региона Владимир Якушев в ходе пленарной сессии "Нефтегазовые технологии: от импортозамещения к экспорту" в рамках VII Тюменского нефтегазового форума.

"За последний год 18 предприятий заключили 234 контракта на поставку импортозамещающей продукции на сумму почти 16 млрд рублей. Основными контрагентами являются "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром". Кроме того, тюменскими компаниями заключены контракты в сфере предоставления услуг на сумму более 10 млрд рублей", - сказал он.

По словам Якушева, сегодня предприятия области имеют возможность выпускать импортозамещающую продукцию по 10 отраслевым программам. "Региональным планом импортозамещения прописаны конкретные мероприятия на период до 2020 года. Основным локомотивом для достижения этой цели является тюменское машиностроение. В настоящее время 57 тюменских предприятий участвуют в реализации 10 федеральных отраслевых планов импортозамещения", - добавил он.

Глава региона отметил, что область компенсирует затраты на оплату процентов по договорам кредита, части стоимости предметов лизинга, первого взноса по договору лизинга. "В текущем году на базе Инвестиционного агентства создан региональный фонд развития промышленности. Уже выдан первый заем для выпуска импортозамещающей продукции на сумму 40 млн рублей", - уточнил Якушев.

По данным властей, за три года в Тюменской области открыто 25 новых крупных производств, семь из них построены иностранными компаниями. Создано более 4 тыс. постоянных новых рабочих мест. Всего в инвестиционном портфеле региона более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.

О форуме

VII Тюменский нефтегазовый форум открылся сегодня и продлится два дня. В нем примут участие более 800 экспертов из 13 стран мира, в том числе специалисты институтов РАН и РАЕН, российских и зарубежных научно-исследовательских центров, которые представят более 130 научных докладов и презентаций. Программой предусмотрено более 30 дискуссионных панелей и круглых столов, ключевыми темами форума станут вопросы инженерного образования и нефтегазовых технологий.

В ходе тематических секций будут рассмотрены аспекты развития нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, среди них - поиск инновационных путей в решении вопросов сервисного обслуживания "старых" месторождений, введение налоговых инструментов для стимулирования отрасли и разработки инноваций, кадровое обеспечение будущего отрасли, а также развитие арктических и приарктических проектов. Участие в форуме примет министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.