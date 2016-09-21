Работники уральского лагеря наказаны ограничением свободы за гибель ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Миасский городской суд (Челябинская область) приговорил воспитателя и вожатого детского лагеря "Тургояк" "Центра детско-юношеского туризма "Космос" к двум с половиной годам ограничения свободы каждого за смерть 13-летней девочки, сообщили в среду в пресс-службе суда.

По информации пресс-службы Следственного комитета России, вечером 15 июля 2016 года девочка сорвалась с высоты, когда в составе группы детей, в сопровождении вожатого и воспитателя спускалась по крутому склону в районе хребта Заозерный.

"В Миасском городском суде оглашен приговор воспитателю Иониной Е.В. и вожатому Хильченко А.Д. детского лагеря "Тургояк" <...> За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") каждому из осужденных назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года шесть месяцев с лишением права занимать должности в образовательных организациях, реализующих основные и (или) дополнительные образовательные программы сроком на два года", - пояснили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении осужденных рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, поскольку подсудимые полностью согласились с предъявленным им обвинением, отметили в суде.