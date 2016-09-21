Саткинский чугуноплавильный завод отказался от импортного сырья

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Саткинский чугуноплавильный завод (Челябинская область) отказался от импортного сырья - марганцевого агломерата. Сделать это позволил запуск собственного цеха по переработке африканской марганцевой руды, сообщила ТАСС помощник директора по работе со СМИ и общественными организациями Алла Привалова.
"На Саткинском чугуноплавильном заводе начал работать новый цех, в котором находится производство марганцевого агломерата. Для завода это один из основных видов сырья - продукт переработки африканской марганцевой руды. Его больше не нужно покупать за рубежом", - сказал собеседник агентства.
С запуском собственного цеха по переработке африканской марганцевой руды, предприятие отказывается от услуг зарубежных компаний. "Это удешевляет себестоимость выпуска нашего основного товара - ферромарганца (чугун завод не производит с 2002 года - прим. ТАСС). Величину экономического эффекта, пока не афишируем", - отметила Привалова.
По данным предприятия, мощность нового цеха составляет 165 тыс. тонн марганцевого агломерата в год, что полностью закрывает потребности завода. Его строительство продолжалось с 2013 по 2015 годы, до настоящего момента шла отработка технологии и тестовая эксплуатация. В проект вложено 1,3 млрд рублей собственных средств компании.
Производство создано по инновационной технологии, разработанной совместно со специалистами из Бразилии и Италии. "Для завода это 195 новых рабочих мест (до запуска на предприятии трудилось порядка 1,1 тыс. работников - прим. ТАСС)", - добавила Привалова.
Саткинский чугуноплавильный завод - крупнейший производитель высокоуглеродистого ферромарганца в России, порядка 100 тыс. тонн в год. Был основан 258 лет назад. Расположен в городе Сатка Челябинской области.