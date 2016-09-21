Еще одна школа на Урале подверглась давлению банкиров из-за долгов учителя

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Челябинской области проверяет информацию СМИ о том, что один из банков не дает полноценно работать школе №54 Челябинска из-за долгов преподавателя, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По данным СМИ, неизвестные, представляющиеся сотрудниками банка, непрерывно звонят на рабочие телефоны школы в связи с задолженностью по кредиту одного из учителей. В результате образовательное учреждение испытывает трудности в работе.

"По поручению прокурора Челябинской области Александра Кондратьева организована проверка информации, размещенной в СМИ, о противоправных действиях сотрудников банка в отношении школы №54 Челябинска. По предварительным данным, речь идет не о коллекторах, а именно о банковских работниках", - говорится в сообщении ведомства.

Проверку поручено провести прокурору Калининского района Челябинска. "Он должен дать оценку указанным событиям, а также избранному финансовой организацией способу взаимодействия с должником. Если будут установлены факты нарушения закона, прокуратура незамедлительно примет меры прокурорского реагирования", - подытоживается в сообщении областной прокуратуры.

Похожий случай

За последнее время это не первый подобный случай в Челябинске. Так, полиция возбудила уголовное дело в отношении лиц, которые в течение сентября регулярно звонили с угрозами и оскорблениями в челябинскую гимназию №26 из-за долгов педагога.

А в августе 2016 года следователи возбудили уголовное дело по факту доведения коллекторами до самоубийства жительницы Челябинской области Фариды Ибрагимовой. Родственники погибшей обратились к региональному уполномоченному по защите прав человека Маргарите Павловой с просьбой защитить их от коллекторов.

Закон о коллекторах

В июле 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", ограничивающий действия коллекторов.

Закон был инициирован в феврале 2016 года года спикерами обеих палат российского парламента - Валентиной Матвиенко и Сергеем Нарышкиным - после серии материалов в СМИ о грубых нарушениях, допускаемых коллекторами при взыскании долгов.