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Производитель огнеупорных материалов "Группа "Магнезит" откажется от сырья из КНР

Новости Урала
21 сентября, 13:44 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 21, сентября. /ТАСС
Планируется, что через два года, когда стройка будет завершена, группа полностью перейдет на собственное сырье, сообщил директор департамента развития компании
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. ООО "Группа "Магнезит" начала создавать собственную промышленную площадку в Челябинской области по производству сырья для выпуска огнеупорных материалов. Планируется, что через два года, когда стройка будет завершена, группа полностью перейдет на собственное сырье, сообщил корр. ТАСС директор департамента развития компании Максим Турчин.

"Руководство "Группы "Магнезит" приняло решение создать собственную площадку в Челябинской области по производству плавленого периклаза - сырья для выпуска высококачественных огнеупорных материалов. Проект будет реализован примерно через два года, тогда группа сможет полностью отказаться от китайского сырья", - сказал собеседник агентства.

Решение построить собственное производство плавленого периклаза Турчин объяснил тем, что компания хочет выпускать еще более качественные огнеупорные материалы, чем сегодня. По данным компании, в создание нового производства мощностью 50 тыс. тонн в год вложено 5 млрд рублей собственных и заемных средств. Все необходимое оборудование уже закуплено и прибыло на склад. "Сейчас мы согласовываем проектную документацию, стройку мы планируем завершить в течение 2017 года", - отметил Турчин.

ООО "Группа "Магнезит" - компания, обеспечивающая полный цикл производства огнеупорных материалов, инновационные инжиниринговые решения и комплексное сервисное обслуживание тепловых агрегатов. На предприятиях компании, расположенных в семи странах мира, трудится 8 тыс. сотрудников. Группа выпускает около 1 тыс. марок огнеупорной продукции, отвечающей международным стандартам качества.

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