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На Урале учитель истории уволился из школы после потасовки со старшеклассником

Новости Урала
21 сентября, 14:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 21, сентября. /ТАСС
Педагог, ставший участником конфликта, в этом году только закончил вуз, и 1 сентября пришел работать в школу
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© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Молодой учитель истории уволился из школы в Екатеринбурге после потасовки с учащимся восьмого класса. Как сообщил в среду корреспонденту ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, данная ситуация выявила пробелы в подготовке педагогов и реабилитации школьников после конфликта с учителем.

"Инцидент в школе №83 в Екатеринбурге произошел на той неделе. Педагог, ставший участником конфликта, в этом году только закончил педагогический вуз, и 1 сентября пришел работать в школу. Он оказался не готов к конфликтам с детьми, что и привело к инциденту", - сказал Мороков.

По его словам, ученик восьмого класса на одном из уроков истории не подчинился требованиям учителя и не сел за школьную парту в начале урока. Педагог потребовал дневник, который школьник не дал.

"Учитель забрал портфель, чтобы достать дневник. Ученик подошел к учителю слишком близко и стал требовать, чтобы тот вернул ему его вещи. Так завязалась словесная перепалка. Когда учитель достал дневник, школьник схватился за него, началась потасовка. Учитель взял ученика за шею и прижал к себе", - сказал омбудсмен. По его словам, конфликт разрешила более опытный педагог, вошедшая в класс.

Учителя не готовы к конфликтам со школьниками

Мороков сомневается, что молодой учитель истории вернется в школу, так как задето его "мужское достоинство".

"Конечно, со стороны учителя было непедагогично ввязываться в конфликт со школьником, и это нужно осуждать. Но учителя нужно было удержать в школе, я так считаю. Ситуация не однозначная, и ее спровоцировал учащийся", - отметил омбудсмен.

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Мороков добавил, что на данный момент в педагогических вузах будущих учителей не обучают навыкам ухода от конфликтов с детьми, а также способам поведения в случае, если конфликт разгорелся.

"Обращения по поводу конфликтов в школе вышли на второе место из всех обращений и жалоб, которые поступают на мое имя. Именно на это надо обращать внимание. У молодого учителя, скорее всего, не хватило опыта предотвратить конфликт и как-то его минимизировать. Опытные педагоги должны помогать молодым коллегам в решении данных проблем", - сказал правозащитник, добавив, что этой теме уделяется мало внимания.

Он отметил, что в школах существует комиссия по разрешению конфликтных ситуаций. "Эти комиссии созданы формально, и многие не представляют, что это такое. Это формальный орган, хотя он должен работать на предотвращение конфликтов, и при первом зачатии гасить их. Нужно работать не административными методами, а социально-педагогическими с привлечением специалистов. А нам директор школы говорит, что конфликт исчерпан, учитель уволен", - сказал Мороков.

Реабилитация школьников

По словам Морокова, после конфликта с учителем в реабилитации нуждается и школьник. "На историю с увольнением учителя реагировали все по-разному. В том числе, учителя и одноклассники подростка", - сказал Мороков.

По его словам, школьник попал под пресс информационный, пресс организационный, пресс коммуникаций внутри школы. "Ему нужно помогать выйти из данной ситуации, и мы об это тоже говорили с директором школы", - сказал детский омбудсмен.

По его словам, в школах нет реабилитационных программ для детей. Он добавил, что сейчас разрабатывается механизм по оказанию психологической помощи подростку, ставшему участником конфликта с учителем.

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