Siemens планирует собирать на Урале новый поезд для ВСМ Москва - Казань

УФА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Немецкий концерн Siemens предложил РЖД инновационный поезд "Сапсан-2" для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, которую планируется ввести в строй в 2020 году. Его сборку концерн может организовать на Урале, сообщил в интервью ТАСС президент Siemens в России Дитрих Меллер.

"Для ВСМ Москва - Казань Siemens предлагает использовать инновационный поезд, спроектированный на базе уже испытанного в России "Сапсана" - "Сапсан-2". Производственная база для него готова. У нас в России благодаря инвестициям в производство "Ласточек" на "Уральских локомотивах" созданы мощности, на которых можно организовать выпуск новых поездов", - сказал Меллер.

Он отметил, что недавно были проведены испытания уникального и более эффективного двигателя на постоянных магнитах, предназначенного для установки на высокоскоростные поезда нового поколения. В ходе тестирования новый двигатель был установлен на поезде "Сапсан" (Velaro Rus). В ближайшее время, по словам президента компании, предстоит провести анализ работы нового оборудования в специальной лаборатории. Если будет подтверждена успешность испытаний, двигателем будут оснащаться поезда.

"Сейчас пока рано говорить о конкретных сроках производства но, учитывая накопленный опыт и возможности сокращения целого ряда технических согласований, выпуск и поставку нового "Сапсана" можно организовать достаточно быстро", - сказал Меллер. Также сфера интересов Siemens в проекте - электрификация и автоматика.

Партнерство с Китаем

Комментируя информацию о том, что в качестве базовых предприятий для разработки поездов для ВСМ Москва - Казань на сегодняшний день являются Группа "Синара" и китайская CRCC, глава Siemens в России не исключил возможности трехстороннего сотрудничества в этом направлении.

"Siemens со своей стороны не исключает трехстороннего партнерства по проекту, - подчеркнул собеседник ТАСС. - С Китаем у нас сложились хорошие отношения в области производства поездов. В свое время платформа Velaro, на которой разработан "Сапсан", была передана не только в Россию, но и в Китай. Соответственно, мы рассматриваем Китай как потенциального партнера немецкой стороны по данному проекту".

Консорциум "Немецкая инициатива", куда входит Siemens, может поучаствовать в финансировании. "По части софинансирования реализации ВСМ "Немецкой инициативе" также есть, что предложить, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры с российской стороной", - добавил Меллер.

О проекте ВСМ

Общая стоимость строительства ВСМ Москва - Казань превышает 1 трлн рублей. Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что строительство ВСМ Москва - Казань будет согласовано с китайскими партнерами до конца года. Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.