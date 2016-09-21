Причиной вынужденной посадки Ми-8 на Ямале стало срабатывание датчика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал" на Ямале стало срабатывание датчика "отказ гидросистемы". По данному факту начата доследственная проверка, говорится в сообщении пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте.
"В 13:33 по местному времени (11:33 мск) в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) произвел вынужденную посадку вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Ямал". По предварительным данным, вынужденная посадка произведена из-за срабатывания датчика "отказ гидросистемы", поэтому командир воздушного судна принял решение прервать полет и произвести вынужденную посадку", - отмечается в сообщении.
По данным СК, на борту вертолета находилось 3 члена экипажа.
Ранее ТАСС сообщал, что вертолет во время вынужденной посадки не получил повреждений, экипаж тоже не пострадал. "Спасатели на место инцидента не выезжали. Авиакомпания направила своих технических специалистов для осмотра воздушного судна", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.