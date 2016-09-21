Тюменская область и Росгеология будут вместе внедрять новые технологии в геологоразвездке

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Тюменская область и Росгеология будут совместно работать по внедрению передовых мировых технологии по геологическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых, рациональному использованию недр. Соглашение о сотрудничестве между холдингом и регионом было подписано в ходе VII Тюменского инновационного нефтегазового форума, передает корреспондент ТАСС.

"Соглашение определяет основы сотрудничества и взаимодействия сторон в сфере комплексного геологического изучения недр и производства геологоразведочных работ в Тюменской области. Документ также предполагает поддержку развития научно-технического потенциала геологоразведочной отрасли региона и сотрудничество по совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере недропользования, совместную работу по внедрению передовых мировых технологий по геологическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых, рациональному использованию недр", - пояснили в пресс-службе Росгеологии.

Там отметили, что еще одним важным направлением взаимодействия станет вопрос подготовки и переподготовки специалистов для геологоразведочной отрасли на базе профессиональных образовательных организаций региона. "Тюменская область имеет значительный потенциал по целому ряду полезных ископаемых. Возможно открытие новых месторождений нефти, велики запасы торфа, сапропеля, строительного нерудного сырья. Задачи по развитию минерально-сырьевой базы региона, совершенствованию технологий освоения трудноизвлекаемых запасов являются важными для экономики Тюменской области", - приводит пресс- служба слова заместителя генерального директора Анатолия Болюха.

О форуме

VII Тюменский нефтегазовый форум открылся в среду и продлится два дня. В нем примут участие более 800 экспертов из 13 стран мира, в том числе специалисты институтов РАН и РАЕН, российских и зарубежных научно-исследовательских центров, которые представят более 130 научных докладов и презентаций. Программой предусмотрено более 30 дискуссионных панелей и круглых столов, ключевыми темами форума станут вопросы инженерного образования и нефтегазовых технологий.

В ходе тематических секций будут рассмотрены аспекты развития нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, поиска инновационных путей в решении вопросов сервисного обслуживания старых месторождений, введения налоговых инструментов для стимулирования отрасли и разработки инноваций, кадрового обеспечения будущего отрасли, а также развития арктических и приарктических проектов.