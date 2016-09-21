Курганские власти предложили снизить налоги по специальным инвестконтрактам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Курганской области предложило снизить налоги для предпринимателей, которые реализуют проекты по специальным инвестиционным контрактам, заключаемым между инвесторами и властями для освоения производства промышленной продукции при государственной поддержке, сообщил в среду ТАСС заместитель начальника управления областного департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Михаил Плотников.
Специальные инвестиционные контракты (СПИК) введены в июле прошлого года федеральным законом "О промышленной политике в РФ". Специальный инвестиционный контракт - это соглашение между инвестором и РФ или ее субъектом, в котором фиксируются обязательства обеих сторон.
"Для участников специальных инвестиционных контрактов предлагается снизить налоговую ставку на прибыль от 18 % до 13,5%, по транспортному налогу - на 50% от базовых ставок, а налог на имущество обнулить", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что специальный контракт в России уже существует, но инвестиции по нему должны составлять не менее 750 млн рублей. "В этом году мы приняли постановление, по которому специальный инвестиционный контракт с Курганской областью можно будет заключить при инвестициях в 100 млн рублей", - добавил он.
Плотников также сообщил, что на данный момент идет приведение в соответствие с проектом налоговых законов. "Теперь все зависит от областной думы, мы к концу октября закончим формирование перечня заинтересованных предпринимателей, которые могут попасть в проект и получить "скидки" по налогам", - сказал он.
По словам заместителя начальника управления департамента, сейчас ведомство ведет разъяснительную работу с предприятиями. "Мера новая, о ней еще не знают, поэтому необходимо работать с бизнесом", - уточнил он.
Как сообщил госслужащий, обязательства по получению льгот двусторонние: чтобы заключить специальный инвестиционный контракт с Курганской областью, необходимо предоставить инвестпроект, который будет рассмотрен комиссией, а также взять на себя ответственность по созданию новых рабочих мест.