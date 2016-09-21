Почти 100 фильмов представят зрителям на первом Уральском фестивале российского кино

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Первый Уральский фестиваль российского кино открылся в среду в Екатеринбурге. За семь дней на фестивале покажут 94 фильма, в конкурсной программе принимают участие 14 картин.

"Я думаю, что складывается у нас на глазах новая форма общения со зрителями. Фестиваль мы затеваем, чтобы пообщаться, поговорить с теми, кто являются нашими зрителями. Наконец это происходит здесь, в Екатеринбурге", - сказал на открытии президент фестиваля Глеб Панфилов.

"В Екатеринбурге показы пройдут на девяти площадках, еще семь - в области. Информация о фестивале будет даже транслироваться по гонконгскому мировому сетевому телевидению", - отметил директор фестиваля, народный артист России Владимир Макеранец. Особенностью этого фестиваля станет свободный вход для всех, в связи с чем организаторы уже подготовили 30 тысяч билетов.

За награду в восьми номинациях поборются 14 фильмов, многие из которых будут показаны впервые. Председателем жюри фестиваля стал народный артист РСФСР, лауреат премии "Оскар" Владимир Меньшов. Открыл фестиваль фильм Анны Матисон "После тебя", главную роль в котором сыграл Сергей Безруков.

"Мне нравится, что это фестиваль российского кино. У нас никто не видит ни премьер, ни каких-то значительных событий. Это единственный фестиваль, который пропагандирует наше российское кино, мне кажется, что простым людям это очень нужно - прийти вместе с семьей и включиться в этот праздник кино", - сказала журналистам народная артистка СССР Инна Чурикова.

Программный директор фестиваля Валерий Кичин отметил, что в первый раз на фестивале зрители увидят работы "Городские птички", "Джокер", "Ивановы", "Двое". "Эти картины будут показаны впервые, на широком экране в прокате картины не показывались, за исключением ретроспектив. Это все новые фильмы последнего года или двух лет. Есть фильмы, которые лежали под кроватью режиссера в ожидании, когда их заметят", - пояснил он.

Министр культуры Свердловской области Павел Креков считает, что фестиваль будет способствовать возрождению российского кино. "Екатеринбург - очень кинематографический город. У нас совершенно великое кино, которое достойно того, чтобы о нем говорили больше и чаще", - отметил министр.

Параллельная программа

Помимо бесплатных кинопоказов, посетителей Уральского кинофестиваля ждут встречи с кинематографистами, дискуссионные площадки, мастер-классы. Кроме того, зрителям представят специальные программы, среди которых, например, "Семейный сеанс", "Палитра. Этническое кино России", "Короткий метр".

Также для гостей подготовлены ретроспективы фильмов Андрея Тарковского, Александра Митты, Владимира Мотыля, Эльдара Рязанова, Юрия Мамина. В рамках специальной программы "Театральный антракт" на фестивале будет показана киноверсия знаменитого мюзикла "Норд-Ост", поставленная дуэтом "Иваси" (Алексей Иващенко и Георгий Васильев).

Глеб Панфилов представит свой фильм "Мать" (1989 год), премьера которого состоялась еще в 1990-е годы за рубежом, однако в России его практически никто не видел. "Картина хорошо была известна на западе, участвовала в конкурсе Каннского кинофестиваля 1990 года, получила приз жюри за вклад в мировое искусство, а дома ее никто не видел. Картину мы отреставрировали, сделали хорошую электронную копию, которая позволяет смотреть его на большом экране в хорошем качестве", - сказал Панфилов.

Церемония закрытия пройдет 27 сентября. Закроет фестиваль фильм - гала-премьера Кирилла Серебренникова "Ученик".