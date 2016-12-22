Курганский облсуд смягчил наказание воспитательнице, осужденной за репост

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Курганский областной суд смягчил наказание воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, осужденной за репост в интернете. Теперь вместо шести месяцев женщина проведет в колонии общего режима пять, сообщила ТАСС специалист пресс-службы суда Елена Штенке.

"Апелляционным постановлением Курганского областного суда приговор был изменен. Суд учел положительную характеристику, предоставленную прокурором, в связи с чем смягчил наказание Чудновец до пяти месяцев лишения свободы, - уточнила она. - Также отменено решение о передаче ребенка осужденной в органы опеки, он останется с отцом".

Женщину приговорили к шести месяцам колонии общего режима по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.